Жалоба ООО «ИСТЕРМЕД» на действия комиссии признана необоснованной, однако заказчику выдано предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ООО «ИСТЕРМЕД» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на поставку реактивов химических общелабораторного назначения для нужд государственного бюджетного учреждения здравоохранения Владимирской области «Вязниковская районная больница».

Заявитель считает, что аукционная комиссия неправомерно отказала заявителю в допуске на участие в электронном аукционе по причине: не указаны конкретные показатели товара (температура хранения), предусмотренные частью 3 статьи 66 44-ФЗ.

Комиссия Владимирского УФАС России нарушений в действиях конкурсной комиссии при проведении закупки не установила.

На основании выше установленного, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок признала жалобу ООО «ИСТЕРМЕД» на действия конкурсной комиссии необоснованной.

Однако по результатам проведения внеплановой проверки Комиссией Владимирского УФАС России установлено, что при утверждении документации заказчиком нарушены требования частей 1, 2 статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок

В силу изложенного, в отношении конкурсной комиссии, заказчика, оператора электронной торговой площадки выдано предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.