Жалоба ООО «Дельта Плюс» (г.Владимир) на действия аукционной комиссии признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу ООО «Дельта Плюс» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на закупку расходного материала для нужд ГБУЗ ВО «Муромская городская больница № 3».

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно отказала в допуске к участию в указанном электронном аукционе заявке ООО «Дельта Плюс» по причине несоответствия требованиям аукционной документации по позициям «Катетер мочеточниковый» — «Рентгенопрозрачность» (не указаны конкретные показатели товара).

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы ООО «Дельта Плюс» по доводам, изложенным в ней, необоснованной.