Жалоба ИП Б…. на действия аукционной комиссии признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу ИП Б…. на действия аукционной комиссии при проведении электронного аукциона на закупку медицинского оборудования (Оториноскоп) для нужд ГБУЗ ВО «АРБ».

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно отказала в доступе к участию в указанном электронном аукционе заявке ИП Б….. в соответствии с п. 2. ч. 4 ст. 67 Закона о контрактной системе в сфере закупок — несоответствие информации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 Закона о контрактной системе в сфере закупок, требованиям документации.

Комиссия Владимирского УФАС России нарушений в действиях конкурсной комиссии при проведении указанной закупки не установила.

На основании выше установленного, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок признала жалобу ИП Б…. на действия аукционной комиссии необоснованной.

Однако по результатам проведения внеплановой проверки Комиссией Владимирского УФАС России установлено, что при утверждении документации заказчиком нарушены требования частей 1, 2 статьи 33 Закона о контрактной системе в сфере закупок

В силу изложенного, в отношении конкурсной комиссии, заказчика, оператора электронной торговой площадки выдано предписание об устранении нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок.