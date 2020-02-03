Жалоба гражданки М. на действия Управления земельными ресурсами г. Владимира признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России рассмотрела жалобу М. на действия Организатора торгов – Управления земельными ресурсами г. Владимира по проведению открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности по местоположению: Владимирская область, МО город Владимир (городской округ), г. Владимир, ул. Аграрная, 48-а.

По мнению Заявителя, аукционная документация не соответствует требованиям антимонопольного законодательства в части неполного описания предмета аукциона, а сформулированные условия аренды выражают интересы конкретного участника – владельца примыкающего (соседнего) земельного участка.

Заслушав мнения сторон, изучив представленные документы, Комиссия приняла решение о признании жалобы М., по доводам, изложенным в ней, необоснованной.