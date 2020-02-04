Жалоба АО «МАСТЕРФАСТ» на действия комиссии признана необоснованной

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела жалобу АО «МАСТЕРФАСТ» на действия комиссии при проведении электронного аукциона на закупку лекарственных средств.

По мнению заявителя, аукционная комиссия необоснованно отказала в доступе к участию в указанном электронном аукционе заявке АО «МАСТЕРФАСТ»» по следующему основанию: п. 1 ч. 4 ст. 67 — непредставлениеинформации, предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ, или предоставление/установление недостоверной информации предусмотренной ч. 3 ст. 66 44-ФЗ.

Комиссия Владимирского УФАС России нарушений в действиях конкурсной комиссии при проведении закупки не установила.

На основании выше установленного, Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок признала жалобу АО «МАСТЕРФАСТ» на действия комиссии необоснованной.