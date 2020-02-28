Забытое поместье семьи сподвижника Петра Великого

Малое Мерзлеево — такое необычное и запоминающееся название имело одно из ныне исчезнувших селений Вязниковского края, история которого связана с семейством известного исторического деятеля — кабинет-секретаря Петра Великого Алексея Васильевича Макарова. Впрочем, этот факт, равно как и само прежнее сельцо с макаровской усадьбой, в нем давно и прочно позабыто. Малое Мерзлеево находилось в Сарыевской волости тогдашнего Вязниковского уезда, неподалеку от современной трассы М-7, близ границы нынешних Ковровского и Вязниковского районов.

Мерзляковы, Мерзляй и два Мерзлеева

Происхождение названия Мерзлеево (в прошлые века встречались варианты Мерзляево и Мерзляково) до сих пор точно не установлено. В старину существовала фамилия Мерзляковых, самым знаменитым выходцем из которых стал известный поэт «золотого века» и литературный критик профессор московского университета Алексей Федорович Мерзляков. Он, кстати, был учителем Федора Тютчева и Михаила Лермонтова. Однако эти Мерзляковы, скорее всего, никакого отношения к Вязниковскому краю не имеют, поэтому не исключено, что наименование селения пошло от некоего местного жителя по прозванию Мерзляй, то есть не любящего холода, постоянно мерзнущего человека.

С незапамятных времен сельцо Малое Мерзлеево входило в приход старинного погоста Саварня. Кроме Малого, существовало и Большое Мерзлеево. Оно располагалось на правом берегу речки Тары, примерно в километре к северо-западу от Малого Мерзлеева.

Сподвижник Петра Великого

В XVII столетии оба Мерзлеево принадлежали помещикам Измайловым. Малое Мерзлеево при Петре I перешло от Измайловых к Макаровым. Макаровых, в том числе и из дворянского сословия, в России всегда было полным-полно. И разобраться, кто из них кто, непросто. Но Макаровы, владевшие Малым Мерзлеевом, принадлежали к одному из самых известных родов с такой фамилией — родственникам и потомкам тайного советника Алексея Васильевича Макарова, секретаря и одного из самых доверенных сподвижников царя и первого русского императора Петра I.

А.В. Макаров был ближайшим советником монарха и имел огромное влияние на государственные дела. Первоначально Макаров не имел высокого чина. Как свидетельствовали современники, однажды канцлер граф Головкин обратился напрямую к царю Петру, не считаясь с кабинет-секретарем, которому полагалось предварительно докладывать суть дела. Петр сделал канцлеру строгое замечание:

– Не судите, что у Макарова нет звания, зато у него есть знания! А разве мое высокое доверие к нему не есть превыше любого табельного ранга?..

– Слушаюсь, ваше величество…

– Обращайтесь к нему, не обходя его и не избегая, ибо он мой верный помощник, а ваш благодетель.

Не секретарь, а премьер-министр

Обязанности Макарова, пожалуй, больше были похоже на заботы премьер-министра: достаточно сказать, что он ведал всей официальной перепиской, как внутренней, так и дипломатической, а также вопросами снабжения армии, не считая многого иного, включая строительство царских дворцов и развития курортов в России.

По мнению историков, «Петр в полной мере оценил многие достоинства своего кабинет-секретаря: трезвую голову и ясный взгляд, способность трудиться, не покладая рук, быть слугой верным и надежным».

Петр I запретил подавать прошения лично царю. Однако немалое число челобитчиков обходили государев указ. Они просили не царя, а его секретаря Макарова, что никакими указами не возбранялось, доложить свое дело монарху «во благополучное время». Этой удобной минуты кабинет-секретарь выжидал с огромным терпением, добиваясь, благодаря своей выдающейся выдержке, благоприятного решения даже самых противоречивых просьб.

Опала, следствие, печальная кончина

При вдове и преемнице Петра I императрице Екатерине I Алексей Васильевич фактически являлся вторым человеком в государстве, превосходя могуществом даже светлейшего князя Александра Даниловича Меншикова. При племяннице Петра I императрице Анне Иоанновне, при которой власть захватили ее фавориты-иноземцы, первым из которых был печально известный герцог Бирон, А.В. Макаров попал в опалу и под следствие. Окончания разбирательства он не дождался, скончавшись в 1740 году под домашним арестом, лишь немного не дождавшись воцарения дочери Петра императрицы Елизаветы Петровны, при которой он, без сомнения, обязательно бы вернул значительную часть прежнего положения.

Племянник принял наследство «на суходоле»

Что же касается Малого Мерзлеева, то оно досталось не прямым потомкам Алексея Васильевича Макарова, а сыну и внуку его родного брата дьяка Ивана Васильевича Макарова, получившего за длительную службу высокий по тем временам чин статского советника. Иван Макаров умер в 1728 году (его знаменитый брат пережил его на 12 лет), оставив двух сыновей: Алексея и Александра. Именно к Алексею Ивановичу Макарову, родному племяннику петровского кабинет-секретаря, и перешло сельцо Малое Мерзлеево, которым он владел в 1770-е годы, в царствование императрицы Екатерины II. Тогда в этом сельце «на суходоле» имелся «дом господский деревянный» и при этом доме — небольшой сад.

От А.И. Макарова сельцо Малое Мерзлеево досталось его сыну Сергею Алексеевичу Макарову, который служил офицером в русской армии и вышел в отставку в чине капитана. Ему данное имение принадлежало еще в 1816 году (уже после наполеоновских войн при императоре Александре I).

Родственные перипетии Макаровых

Любопытно, что единственная дочь Сергея Макарова Надежда вышла замуж за дворянина Николая Николаевича Макарова. Он приходился ей четвероюродным братом и являлся правнуком петровского кабинет-секретаря А.В. Макарова по линии его старшего сына Петра Алексеевича Макарова. Последний был женат на дочери вице-адмирала Захара Даниловича Мишукова — Марфе Захаровне. (Кстати, потомкам этих Мишуковых принадлежала часть деревни Налескино на Клязьме Вязниковского уезда близ Мстеры). Так что супруг Надежды Макаровой из Малого Мерзлеева приходился правнуком не только А.В. Макарову, но и другому сподвижнику Петра Великого — адмиралу Мишукову, командовавшему Балтийским флотом. Известно, что Николай Николаевич Макаров, живший в первой половине XIX века, живо интересовался литературой и историей, причем дружил с известным поэтом и литератором графом Дмитрием Ивановичем Хвостовым, женатым на племяннице великого полководца графа А.В. Суворова.

Судьба деревеньки затерялась во времени

Малое Мерзлеево было небольшим селением. В 1834 году там проживал 41 человек из числа крепостных крестьян. Устроенное к 1840 году шоссе Москва – Нижний Новгород прошло рядом с Малым Мерзлеевым, однако, в отличие от ряда иных деревень, постоялых дворов там почему-то не появилось, и селение от подобного соседства нисколько не выиграло.

К концу 1850-х годов, в канун отмены крепостного права, в Малом Мерзлееве, которое тогда уже именовалось деревней, имелось 7 крестьянских дворов и 33 постоянных жителя. Когда это селение прекратило свое существование — неизвестно. Его нет, к примеру, в списке населенных мест Владимирской губернии, изданном в 1904 году, хотя остальные населенные пункты Сарыевской волости Вязниковского уезда там подробно перечислены с указанием различных статистических данных.

Тем не менее в Государственном архиве Владимирской области удалось обнаружить документы, согласно которым в 1916 года в деревне Малое Мерзлеево имелось 3 крестьянских двора. Скорее всего, эта маленькая деревенька перестала существовать еще в 1930-е годы. Возможно, ее уничтожил пожар, или же местные крестьяне покинули уединенное селение во время массовой коллективизации, переселившись в более крупные деревни или села по соседству. Сегодня и на самых подробных топографических картах Малое Мерзлеево не обозначено даже хотя бы в виде урочища. Память о нем осталась лишь в исторических документах и в хронике семейства легендарного сподвижника Петра Великого.

Николай Фролов

Заглавное фото: cs10.pikabu.ru