За раздельный сбор мусора придется платить больше

При возврате раздельного сбора отходов во Владимире могут повыситься тарифы. Об этом сообщил представитель регионального оператора «Биотехнологии» Альберт Скворцов. Вывозить с контейнерных площадок отдельно стекло, пластик и пищевые отходы слишком затратно. При тех незначительных объемах переработки, которые были ранее, сортировка якобы не окупается. Поэтому если население настаивает на ускорении сроков возврата системы раздельного сбора мусора, придется раскошелиться, заявил Скворцов.

Диалог представителя регионального оператора «Биотехнологии» Альберта Скворцова и заместителя главы администрации Сергея Литвинкина:

А.С.: Возможно, строительство объектов обработки отходов гораздо выгоднее будет, чем раздельный сбор мусора. Я понимаю, что людям понравилось. Но не знаю, будут ли они на маленькой кухонке держать 5-6 пакетов с разным мусором.

С.Л.: При внедрении раздельного мусора плата за его вывоз будет больше?

А.С.: По практике будет больше. Почему люди думают, что при сортировке будет дешевле, непонятно. На самом деле это дополнительные затраты.

Предельный тариф за обращение с ТКО утвержден департаментом цен и тарифов на год.

Регоператор в кластере № 2 подсчитал платежи для населения по максимуму. Поэтому выше планки в этом году подняться не получится. Выходит, что запуска системы раздельного сбора мусора не случится. Об этом уже говорили представители регоператора ранее. Тогда еще директор компании «Биотехнологии» Янина Афонькина настаивала, что завезти контейнеры, обустроить площадки и наладить работу по сортировке удастся только к концу 2020 года. К концу первого полугодия будет готова только дорожная карта, то есть план мероприятий, не более того.



Как «Призыв» сообщал ранее, прежняя мусоровывозящая компания «Спецтранс», которая отправляла на переработку пластик, стекло, картон, вещи, забрала все свои контейнеры на спецстоянку. К ней поступают обращения о приеме вторсырья, но в городе пока таких пунктов нет.

Анна Тумановская

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