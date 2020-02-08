Ясли-сад построят в микрорайоне 8-ЮЗ

Новое дошкольное учреждение построят в юго-западном районе Владимира. На торгах выставлен контракт на его проектирование. За основу взят уже готовый садик в Боголюбово. Полтора миллиона рублей потратят на то, чтобы проект привязать к участку земли на Тихонравова, в районе дома № 3. Согласно документации подрядчик должен выполнить проектную и рабочую документацию с инженерными сетями и благоустройством территории и предусмотреть замену свайного фундамента на ленточный. Также дополнительно включить пешеходные дорожки со стороны жилой застройки. Свободный участок размером 0,8 гектара нашли между многоэтажек. По соседству находится социальный дом, который много лет строили на бюджетные деньги. Там была выделена сотня квартир для малоимущих граждан.

Сейчас к этим домам с основной магистрали по Сперанского не заехать, только дворами. Вместе с тем садик будет расположен рядом, его отделяет от проезжей части несколько сотен метров. Было бы удобно именно отсюда заезжать родителям к садику. Но в проекте не предусмотрено строительство перемычки.

Такая же проблема с подъездом возникла и на Завадского, где построили ясли вместо сквера.

Открыть двери для малышей он должен в ближайшее время. Машинам придется проезжать через узкие дворы, чтобы добраться до входа. В отличие от новых яслей на Завадского, а также 1-й Пионерской и Крайнова, остановка на Тихонравова находится поблизости. До тех же учреждений еще 10 минут идти.

В микрорайоне 8-ЮЗ уже есть два относительно новых садика. Редкий случай, когда их построили не за счет бюджета, а силами застройщиков жилья. Проект яслей на Тихонравова будет готов к маю. После чего выставят на торги уже контракт на строительство дошкольного учреждения.

Как «Призыв» сообщал ранее, во Владимире собираются строить в этом году также садики на Полянке и в Веризино. Хочется надеяться, что в этот раз подрядчикам дадут больше времени и им не придется основные строительные и отделочные работы проводить в морозы, как это было с яслями под конец 2019 года.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»