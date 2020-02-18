Ямы на дороге. Кто возместит ущерб от ДТП

Весна еще не началась, а асфальт во многих местах уже сошел вместе со снегом. Свежие и еще неизученные водителями ямы появились на дорогах. Подводят и коммунальные службы: ливнёвки забиты, лужи растекаются морями и океанами, скрывая колдобины, открытые люки, провалы. Вместе с юристом Алексеем Ахуновым мы выяснили, что делать, если попал в аварию по вине коммунальных служб и дорожников и кто возместит ущерб, нанесенный транспортному средству?

Машины пострадали, но люди живы

Не так давно в «Призыв» обратились сразу два наших читателя, которые пострадали от ям на дорогах. Муж жительницы Владимира Алины Чирковой попал в аварию:

— Мы стали жертвами образовавшейся лужи из-за забитой ливнёвки на «Пекинке», а именно у остановки «ул. Дружба» в сторону Доброго. От этой лужи пострадало две машины. И страшно представить, сколько ещё могло быть разбитых машин или аварий. Мой муж ехал на небольшой скорости и стал проезжать эту лужу, машину повело. Он врезался в поребрик. Пока ждали эвакуатор, повело другую машину, закрутило, она врезалась в отбойник и остановилась. Детали и запчасти от машины разлетелись в разные стороны, машина новая, но восстановлению не подлежит. Главное, что все остались живы.

Еще один житель Владимира Кирилл Бодягин в начале февраля вечером ехал из «Глобуса». Заехал на дублер в Веризино. Стал объезжать лужу и левым колесом попал в провал в дороге (люк), ничем не обозначенный на неосвещенной дороге. Машина пошла в занос, в итоге снесла столб.

Оба пострадавших водителя поступили верно: вызвали ГИБДД, чтобы зафиксировать ДТП. Правильно оформленное ДТП увеличивает вероятность успеха в ходе судебного разбирательства.

Казус же заключается в том, что Россия — единственная страна в мире, где выбоины на дорогах узаконены. Согласно постановлению Госстандарта от 1993 года, разрешенные размеры ямы на дороге не должны превышать 60 см по ширине, 15 см в дину и 5 см в глубину. Для понимания: отклонение крышки люка смотрового колодца относительно уровня покрытия — более 2 см. Отклонение верха головки рельса трамвайных или железнодорожных путей, расположенных в пределах проезжей части, относительно покрытия — тоже более 2 см.

Что делать?

К сожалению, автомобилисты все чаще попадают в аварийные ситуации, которые не связаны с нарушением ПДД. Виновниками аварии становятся колдобина на дороге, скрытая лужей или снегом, открытый люк, а во дворе на машину может упасть дерево. По данным ГИББД, в России весной, в период максимального ухудшения качества наших дорог, каждая шестая авария происходит из-за ям и выбоин на трассах.

Что же делать, если ДТП произошло из-за плохого состояния дороги?

Во-первых, необходимо вызвать сотрудников ГИБДД, которые обязаны зафиксировать все в протоколе. Соответственно, обратить внимание на важные детали. Если это колдобина, то зафиксировать ее размеры, указать, что она была засыпана снегом или это была лужа. Если наледь на дороге, указать, что дорога, нечищеная, какой был уровень снега. В случае с деревом обратить внимание, было ли дерево трухлявое. Чем больше деталей, тем лучше.

Во-вторых, обязательно сделать фото и видеозапись со всех сторон. Должны быть общие планы и крупные планы. И ищите свидетелей! Обменяйтесь с ними телефонами, запишите их данные. В качестве свидетеля может выступать и ваш пассажир, даже родственник.

В-третьих, пострадавший должен сделать экспертизу автомобиля, чтобы уточнить размер ущерба. На этом этапе важно собрать максимум документов, которые подтверждают ваши затраты: эвакуатор, ремонт, услуги юриста и т.д.

В-четвертых, нужно определить, кто отвечает за земельный участок или дорогу, сделав землеустроительную экспертизу.

И, в-пятых, готовим иск в суд. Чтобы доказать свою правоту, необходимо на первом этапе понести собственные затраты. Но в последствие затраты можно компенсировать. В суде водитель может потребовать компенсировать не только ремонт автомобиля, но и расходы, связанные с процессом, в том числе стоимость экспертиз. Поэтому смело собирайте все необходимые документы. Если иск не удовлетворен, можно подать апелляцию.

На что можно рассчитывать?

Во-первых, это возмещение от дорожных служб. Во-вторых, покрытие страховки, но здесь все будет зависеть от типа страховки.

Алексей Ахунов рассказывает:

— В моей практике были иски, когда водители пострадали из-за плохого состояния дорог. Отстоять интересы пострадавших удалось. И суд удовлетворял иски практически по-максимуму.

Сколько может продлиться рассмотрение дела? Если самостоятельно (с помощью юриста) подготовить все документы и сделать необходимые экспертизы, то примерно 2 месяца. Если экспертизы делать через суд, то рассмотрение дела может затянуться до 6 месяцев.

Законы, на которые можно опираться:

1. Статья 210 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или договором, бремя содержания имущества несет его собственник.

2. Статья 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

3. Пункт 7 ст. 3 Федерального закона от 08.11.2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» владельцами автомобильных дорог являются исполнительны органы государственной власти, местная администрации, а также физические или юридические лица

4. Статья 15 ГК РФ, где в пункте 2 установлено, что под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

5. ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Елена Середина

Фото Алины Чиркиной и Кирилла Бодягина