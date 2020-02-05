Выздоровление возможно при счастливом стечении обстоятельств

Вернувшись с того света, нужно умудриться задержаться здесь. Это сложно. Иногда это сродни сказке. И не только воля пациентов (а речь именно о них) играет роль. Важны ещё и внешние обстоятельства. Об этом рассказывает автор передачи «Бредешок» Николай Лившиц.

Расшифровка программы:

Знакомого инсульт разбил — отнялась левая часть. Из Лакинска его привезли в ОКБ, в сосудистый центр. Мужику 80 лет в этом году, но бодрый всё время был. Мне позвонили — мы дружны, уже больше тридцати лет знаемся. Этот человек, его даже не знакомым лучше назвать, а старшим другом, наставником: когда я в школе учился, он у нас фотокружок вёл — с тех пор и дружим. Мне позвонили — я, конечно, рванул в больницу.

А в больницах я — тьфу, тьфу, тьфу — практически не бываю, бог миловал, поэтому как там и что — представляю смутно, больше по воспоминаниям 90-х годов, когда с посудой своей там лежали, с бельём, с едой и так далее. Вот и здесь подумал: ну, чего мужика привезли? Сидеть с ним некому, жена тоже в возрасте – ноги, давление, каждый день мотаться из Лакинска не может: значит, ухода не будет, проблема. Но, вы знаете, нет – всё оказалось не так страшно, как я думал. То есть медсёстры, врачи — приглядывают, памперсы меняют (правда, свои надо покупать), массаж делают, учат, как развивать движения (Олег там такой есть — вот он обучает). Где-то через неделю товарищ мой сумел даже подняться — с тележкой, с поддержкой, смог дойти куда надо. Это, конечно, просто чудо. А я думал: сколько он ещё пролежит в ОКБ, пока процесс восстановления пройдет — месяц, два? Оказалось, нет. Всё, конечно, от состояния организма зависит, но в среднем там лежат две недели.

14 дней. А после выписка, и «нах хаузе».

И вот здесь, конечно, вторая часть марлезонского балета, поскольку вернувшегося с того света человека отправляют либо домой, либо в районную больницу, но и в том, и в другом случае своя засада. Допустим, в Собинском районе невропатолога нет вообще, уход в местной ЦРБ, конечно, не такой, как в региональном сосудистом центре, ну, и будет ли кто с «валежником» заниматься развивающей физкультурой – большой вопрос. То есть надо брать домой – это лучше: привычная обстановка, супруга рядом. Но тоже проблема: каждый день нужен специальный массаж — кто-то его должен делать, бесплатно не получится. Врачебное наблюдение. Лекарства тоже нужны, а они, сами знаете, не дешёвые.

Хорошо, слава богу, что обстоятельства складываются пока благоприятным образом. Удалось найти массажиста: из Собинки женщина вроде как согласилась ездить. Врачебное наблюдение — в сосудистом центре сказали, что терапию распишут, местный участковый сможет это вести (там, правда, не врач, а фельдшер, ну хоть кто-то). С деньгами как-то получается: у друга дочь за границей живёт, помочь может, поэтому на массажиста и лекарства, скорее всего, хватит. А самое главное — товарищ в более-менее здравом уме, у него есть желание заниматься, встать на ноги. И это очень важно, ведь разные пациенты есть — некоторые себя не узнают, им не до развивающих упражнений.

Сколько факторов должно сойтись, чтобы вытащенный с того света человек не отправился в обратный путь?

А если пациент из сельской местности — какой там врач, какой массажист? А если нет того, кто может круглосуточно ухаживать; с работы же не увольняться? А если нет богатого родственника? Пенсия — вообще не вариант. Пенсии только на памперсы хватит. Вот посчитайте: один памперс — 60 рублей. В день надо минимум три, а то и пять. Это 200-300 рублей. В неделю – полторы-три тысячи. В месяц шесть-девять тысяч рублей.

Хорошо, когда всё складывается, но если хоть один пазл из этой картины выпадет, то… Знаете, есть такие термины — больное общество и здоровое общество. Это широкие понятия, многие дают им свои объяснения. У меня они сугубо медицинские, физиологические. Мне кажется, здоровое общество — это то, где человек, попавший в трудную ситуацию, имеет — при желании, конечно, — все шансы выкарабкаться, спастись за счёт тех возможностей, которые ему предоставляются. А больное общество – то, где возвращение к нормальной жизни связано со счастливым стечением обстоятельств и больше похоже на сказку… Очень надеюсь, что у моего друга будет всё хорошо. И всем нам желаю здоровья. Потому что сказки может не случиться.

Фото: golos.ua