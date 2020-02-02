Всемирно известные фигуристы выступили на льду озера в Доброграде

Жители и гости Владимирской области стали свидетелями яркого действа от звезд фигурного катания. Накануне в Доброграде на глади лесного озера состоялось ледовое шоу Ирины Слуцкой. Участие в ярком действе приняли олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова, чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева, олимпийские чемпионы Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, призер чемпионатов мира Максим Ковтун, призеры чемпионатов Европы Александра Степанова и Иван Букин и другие. Спортивная пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов выступила с премьерой показательного номера.

В ходе пресс-конференции, предшествовавшей ледовому шоу, призер Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы Ирина Слуцкая заявила, что подобные шоу в Доброграде будут продолжены и в будущем. Выступать тут легко и приятно, отметила она. С каждым годом ледовое шоу становится все популярнее.

«Мы стараемся собирать в команду спортсменов, которых хотят видеть зрители, — сказала Ирина Слуцкая.

Всего мероприятие собрало около 5 тысяч зрителей.

— Спасибо огромное организаторам и участникам за праздник! Чудесное шоу! — комментарии такого содержания оставляли пользователи соцсетей по окончании мероприятия.

Впервые фестиваль фигурного катания на открытом водоеме в Доброграде провел олимпийский чемпион Евгений Плющенко в 2018 году. Тогда выступления звезд мирового спорта впечатлили зрителей. В 2019 году к проекту присоединились олимпийские чемпионы Алексей Ягудин и Татьяна Навка. Как проходило ледовое шоу в прошлом году, «Призыв» рассказывал здесь.

Ольга Ефремова

Фото: sport24.ru