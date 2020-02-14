Все ли зубные щетки одинаково полезны?

На днях стоматологи отмечали свой профессиональный праздник. «Призыв» не только поздравил нашего эксперта — зубного врача Валентину Козлову, но и обсудил с ней выбор зубных щеток для взрослых и детей. Обычная, ионная или ультразвуковая? Как часто ее следует менять? Надо ли чистить зубы после каждого приема пищи? Можно ли детям пользоваться электрическими зубными щетками? А еще расскажем об интересном приложении, которое может управлять чисткой зубов и давать рекомендации. Вот до чего техника дошла!

Почистить или вычистить?

Чистить зубы необходимо дважды в день: утром и вечером в течение 2-3 минут. После каждого приема пищи нет смысла это делать, так как на эмали естественным образом образуется налет (пелликула), который выполняет как защитную функцию, так и абсорбирует остатки пищи. После еды можно воспользоваться ополаскивателем. Двух чисток достаточно для сохранности эмали и профилактики образования кариеса.

Детский зубной врач Валентина Козлова замечает, что почистить и вычистить зубы – это две большие разницы. И неважно, какой щеткой вы пользуетесь. Главное здесь – правильная техника!

29 различных испытаний с участием более 2 000 добровольцев показали: обычные механические щетки так же хороши, как и электрические, если зубы чистятся регулярно и тщательно.

Механическая щетка — простая и привычная, по цене – самая доступная. Электрические, ионные и ультразвуковые имеют как свои плюсы, так и минусы. У них много разнообразных функций, они помогают увлекательнее чистить зубы, но цена на них значительно дороже.

Можно ли детям электрическую щетку

Это самый распространенный вопрос у родителей при посещении детского зубного врача. Можно, если ребенок не против и не пугается звуков. Есть варианты щеток для самых маленьких – с года (к этому возрасту у малыша появляется до 8 зубов).

Клинические исследования подтвердили безопасность электрических зубных щеток для детей. Их можно использовать и при ношении брекетов.

Электрические щетки работают на батарейках или аккумуляторах. Налет они удаляют благодаря вращениям. Щетинки вибрируют либо вверх-вниз, либо возвратно-вращательно. Есть детские щетки электрические со звуковой технологией. При включении щетинки щетки совершают несколько десятков тысяч микродвижений в минуту. Подсветка насадки (не у всех щеток) при включении светится и лучше виден налет на зубах.

Какой бы щеткой ни пользовался ваш малыш, дочищайте ему зубы, контролируйте.

Валентина Козлова поясняет, что самая большая проблема не выбор щетки:

— А мотивация! Родитель готов купить любую щетку, лишь бы ребенок чистил зубы! Но этого мало. Объясняйте ребенку важность чистки зубов, чистите зубы вместе, пока ребенок не будет делать это сам и качественно. Тогда можно отпустить ситуацию.

Чудеса техники

Для деток постарше и взрослых есть щетки с мобильным приложением, они соединяются с телефоном по Bluetooth. Приложение позволяет в режиме реального времени видеть, что вы чистите, насколько качественно. Проанализировав ваши действия, приложение даст вам рекомендации, которые позволят повысить эффективность чистки зубов в дальнейшем. Приложение также видит, какие участки зуба вы регулярно пропускаете, какие области нуждаются в дополнительной чистке. Таймер для детей очень удобен. Есть щетки, которые при излишнем надавливании на зуб и десну издают предупреждающий звуковой сигнал.

Ультразвук на страже

Ультразвуковые щетки – еще одно ноу-хау. Внутри ручки установлены специальные пьезокерамические пластины, которые играют роль проводников ультразвука. Результатом взаимодействия элементов является создание ультразвуковой волны, которая действует на налет и убивает микробы. Ультразвук до 120 дБ безвреден для здоровья. В современных щетках он от 10 до 40 дБ.

Но, в отличие от электрической, ультразвуковые щетки имеют противопоказания. Их не рекомендуют использовать при имплантах и при пломбах, на сохранность которых ультразвук плохо влияет.

Ионная щетка: за или против

Еще в продаже недавно появилась ионная зубная щетка, в ее ручку встроена батарейка, а внутри находится металлический стержень, который, взаимодействуя с элементом питания, выпускает отрицательно заряженные ионы. Ионы нормализуют кислотно-щелочной баланс (ведь именно кислоты разрушают эмаль зуба, что и приводит к кариесу) и удаляют налет. При образовании ионов образуются и электроны, которые способствуют лучшему проникновению и действию зубной пасты на зубы. Есть ионные щетки как для детей (после 3 лет), так и для взрослых.

Ионная зубная щетка имеет ряд противопоказаний. Ее не рекомендуют использовать заядлым курильщикам. Дело в том, что никотин и так негативно воздействует на слизистую рта, а при постоянном использовании ионной щетки, которая также имеет определенное влияние на слизистую, больше шансов развития различных воспалительных процессов. Также нежелательно использовать ионную щетку людям с сухостью во рту и имеющим опухоли разной природы в ротовой полости.

Кстати, ионные щетки также прошли испытания на 59 добровольцах, не склонных тщательно и регулярно чистить зубы. Испытуемых разделили на 2 группы и одной раздали обычные щетки, другой – ионные. Показатели зубного налета и состояние десен оценили до исследования и спустя 2 и 6 недель. В итоге в обеих группах показатели улучшились примерно одинаково. И все лишь за счет регулярной чистки.

Щетку выбирайте по щетине

Типы зубных щеток отличаются формой, размерами ручек и рабочей части, расположением, густотой, длиной и качеством щетинок.

Существует пять степеней жесткости зубных щеток:

очень мягкие (сенситив)

мягкие (софт)

жесткие (хард)

очень жесткие (экстра-хард).

Щетки средней жесткости и мягкие наиболее эффективны, так как щетинки у них более гибкие. Они лучше очищают десневую бороздку и приникают в межзубные промежутки. Детям рекомендованы щетки с мягкой щетинкой, взрослым – со средней жесткостью. Щетки «сенситив» стоматологи рекомендуют использовать в период лечения заболеваний пародонта. Выбирайте щетки детям по возрасту.

При выборе любой щетки имейте в виду: чем гуще щетина, тем лучше!

Отдавайте предпочтение щеткам с синтетическими волокнами (самый лучший вариант – полистер). Животные волокна накапливают в себе много микробов. Если в щетке хоть одна щетинка выбивается, откажитесь от покупки. Такая щетинка, как иголка, будет травмировать слизистую.

Как часто менять щетки?

Наш эксперт Валентина Козлова делится небольшим лайфхаком:

— Если вам и вашим домочадцам очень хочется чистить зубы электрической щеткой, то щётку можно купить одну для всех, а вот насадки должны быть разные у каждого члена семьи. Насадки у электрической щетки, как и обычные механические щетки, необходимо менять раз в 2-3 месяца.

Если вы или ребенок переболели каким-то вирусным заболеванием, бронхитом, ОРВИ, стоматитом, меняйте щетку (насадку) вне графика!

Еще один важный момент – хранение щеток. Храните щетку в сухом месте. Если она у вас стоит в стаканчике, уберите его от крана подальше, в шкаф. Микроорганизмы любят влажность. Если вы используете колпачок для щетки, у него должны быть отверстия для вентиляции.

Помните, кариес – это инфекция. Не храните рядом взрослые и детские зубные щетки.

Какую щетку вы купите себе и своему ребенку, вопрос финансов и вашей мотивации. Конечно, всегда приятнее использовать что-то высокотехнологичное и красивое. Но не забывайте: даже самый обычный солдат (простая механическая щетка) наравне с генералами (звуковыми щетками, например) способен защитить от врага (кариеса), если правильно и вовремя чистить зубы. И выбирая щетку, не забудьте проконсультироваться со своим стоматологом.

Елена Середина

Заглавное фото: clubapp.ru