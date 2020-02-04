Воспитанников детского сада кормили просроченным мясом

В детском саду Селивановского района нашли крупную партию просроченной говядины. Нарушение выявили сотрудники регионального управления Россельхознадзора благодаря системе «Меркурий». Оказалось, что 19 декабря прошлого года в детский сад поступило 60 килограммов охлажденного мяса. Срок годности продукта истек 1 января 2020 года. Однако на момент проверки, которая состоялась 13 января, выяснилось, что в морозильной камере на хранении осталось 25 килограммов мяса, пришедшего в негодность аж 10 дней назад. Проверка также показала, что регистрация температурных режимов в морозилке не проводилась.

25 килограммов просроченного мяса утилизировали.

В отношении детского сада был составлен протокол об административной ответственности. Просроченная продукция была утилизирована, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что на полки магазинов региона чуть не попало полтонны просроченной мясной продукции. Опасный товар обнаружили в Судогодском районе.

Ольга Ефремова

Фото: kazanfirst.ru