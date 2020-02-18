Водитель сбил девушку на «зебре» и скрылся

Удалось задержать скрывшегося с места ДТП водителя. 39-летний мужчина, управляя автомобилем «Volkswagen Touareg», сбил девушку. ДТП произошло накануне около 20.00 на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Славнова в Гусь-Хрустальном. Вместо того чтобы помочь пешеходу, водитель поспешил покинуть место происшествия.

С травмами девушка была госпитализирована.

Чтобы поймать водителя, были ориентированы все наряды полиции, а также подразделения вневедомственной охраны Росгвардии. Информацию о происшествии передали в соседние регионы. Содействие оказали полицейские из Рязанской области. В отношении водителя составлены протоколы об административном правонарушении. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, уточняет пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал о похожем случае в Александрове. Сотрудники Росгвардии задержали водителя, сбившего ребенка на пешеходном переходе и попытавшегося скрыться.

Ольга Ефремова

Фото: unanews.ru