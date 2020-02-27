Во Владимирской области открываются модельные библиотеки

Открытие модельных библиотек стало возможным благодаря участию учреждений в национальном проекте «Культура» и федеральном проекте Всероссийской политической партии «Единая Россия» «Культура малой Родины».

Цель проектов – увеличение посещений учреждений культуры, создание условий для творческой реализации граждан, увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры. Владимирской области на реализацию национального проекта «Культура» в 2019-2024 гг. выделено более 709 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов. Работа ведется по трем региональным проектам: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».

В 2019 году в рамках регионального проекта «Культурная среда» были открыты три модельные библиотеки в Гусь-Хрустальном и Селивановском районах.

На эти цели из бюджетов всех уровней было выделено более 22 миллионов рублей. 16 из них направили на создание центральной районной и детской районной модельных библиотек в Селивановском районе.

Библиотеки располагаются в поселке Красная Горбатка, на первом этаже местного дома культуры. Для них приобрели новую мебель, современное компьютерное оборудование и оргтехнику, настольные развивающие игры (цифровая лаборатория, песочные планшеты, интерактивный стол). На треть обновился книжный фонд, читатели получили доступ к электронным базам данных – ЛитРес и НЭБ. В учреждении появился высокоскоростной широкополосный Интернет и Wi-Fi.

Открытие модельных библиотек стало для всех жителей района настоящим подарком.

— Библиотеки в Селивановском районе всегда были востребованы, — рассказала директор МУК «ЦБС Селивановского района» Наталья Сухова. — Конечно, сказывалось недостаток книг, периодических изданий. Теперь у нас таких проблем нет. Мы обновили библиотечный фонд, заказали новейшие изданий, в том числе редкие. В нашей библиотеке появилось современное оборудование, мы внедрили новые формы работы с населением всех возрастов. Посещаемость библиотек значительно возросла.

Также в рамках регионального проекта «Культурная среда» продолжилась работа по приобретению передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов). Первые автоклубы для развития культурно-досуговой деятельности появились в регионе весной 2018 года. Их получили Александровский, Камешковский, Кольчугинский, Петушинский и Суздальский районы.

Автоклубы предназначены для работы в населенных пунктах, где нет стационарных клубов и домов культуры. Машины оснащены генератором для автономного питания оборудования, беспроводными усиленными микрофонами и петличками, звуковой аппаратурой и микшером, имеют место для перевозки реквизита и звукового оборудования.

В 2019 году специализированный автомобиль отправился в Юрьев-Польский район.

— До того, как у нас появился современный автоклуб, мы ездили по селам и деревням на «ГАЗели» и древнем «пазике», — рассказал руководитель Центра культуры и досуга Юрьев-Польского района Павел Пантелеев. – Условия никакие, да и много народа не перевезешь. А люди ждут… С начала года мы сделали более 200 выездов. Ведь учреждений культуры нет не только в деревнях, но даже в некоторых больших сёлах например, в Небылом. Приходится ездить, выступать, нести культуру в массы. Благодаря новой технике эта работа вышла на качественно новый уровень.

— Владимирская область принимает активное участие в реализации национального проекта «Культура» и проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины», — отметила депутат Законодательного Собрания Владимирской области Лариса Гаврилова. – Их общая задача – создать комфортные современные условия для интеллектуального досуга, занятия творчеством и общения посетителей всех возрастов.

Елена Иванова

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