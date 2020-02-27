Во Владимире у детского садика убили лису

Сегодня утром во Владимире на улице Комиссарова убили лису. Та вела себя агрессивно — набросилась на мужчину, гулявшего с собакой, сообщили очевидцы в группе «Подслушано во Владимире». Отбиваться от зашедшего в город животного пришлось вдвоём: на выручку собачнику пришёл прохожий. В итоге лиса получила серьёзные травмы. Её тело несколько часов пролежало на снегу.
Сейчас лисой занимаются сотрудники Госохотинспекции.
— Я знаю, что заявка о животном, найденном в Добром, поступила в Госохотинспекцию, — сообщил Максим Тихонов, директор департамента ветеринарии. — Дальше всю информацию они передадут в ветеринарную службу. Если есть такая необходимость.
Рядом с местом, где бегала лиса, находятся срезу несколько детских учреждений: два садика и школа. Если животное было бешеным, оно могло напасть и на родителей с детьми, которые здесь ходят каждое утро. «Призыв» связался с работниками детского сада, примыкающего к месту происшествия. Те сообщили, что к 11 утра лису уже убрали.
— Мы её из окна видели, когда он лежала. Вызвали полицию, сотрудники полиции стояли, охраняли тело два часа. А сейчас, видимо, её ветеринары забрали, — сообщила сотрудник детского сада № 2. — Она за забором была между нашим садиком и 34-й школой. Большая лиса, красивая, рыжая.
В паблике под постом с видеороликом среди владимирцев развернулась целая дискуссия. Одни переживали за местных жителей, другие оплакивали лису и предполагали, что она была здоровой, а первой на неё могла напасть собака.
— Лисы сейчас даже в центральных парках Москвы спокойно живут и щенятся. Оставьте свои стереотипы про «здоровая не подойдёт». Лисы — «пищевики» и за еду готовы пойти на многое, — уверяет один из комментаторов.
Было ли животное бешеным, станет известно позже. «Призыв» ждёт официальный ответ Роспотребнадзора. Напомним, что вчера Суздальский район взбудоражил случай с трупом бешеной собаки, который четверо суток никто не убирал.
Татьяна Данилова
Видео группы в ВК «Подслушано во Владимире»
Заглавное фото: popgun.ru
Обсуждение 1
жаль конечно животное, но что её заставляет идти к людям? Вот о чем стоит задуматься.