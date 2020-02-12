Влюбленные будут прыгать через костер на Терендез

13 февраля во Владимире, на территории армянской церкви на улице Погодина, отметят Терендез. Этот праздник своими традициями похож на русскую Масленицу и на День святого Валентина одновременно. Главными героями Терендеза можно назвать влюбленных и особенно молодоженов. Считается, что церковная литургия Тярндарача и обряд венчания в этот день способны сделать семейную жизнь счастливой.

Важным атрибутом праздничного действа считается костер. Через него трижды прыгают пары, крепко держась за руки. Считается, что если им удастся совершить прыжок, не разнимая рук, то их семья будет крепкой, а любовь — вечной. Следом за молодыми парами через костер прыгают бездетные женщины — в надежде, что пламя поможет им забеременеть. Под конец все берутся за руки и водят вокруг костра хоровод. Присоединиться к яркому действу смогут все желающие. В 17.00 начнется богослужение по случаю праздника.

Присоединиться к яркому действу смогут все желающие.

Терендез или Трндез – один из самых древних праздников Армении. Изначально он был посвящен языческому богу мудрости и искусств Тир-арму. Позже торжество взяла под свою опеку армянская церковь. Дата Терендеза (13 февраля) была приближена к Дню святого Саркиса (11 февраля) – небесного покровителя влюблённых в Армении, а его название теперь приобрело благозвучную расшифровку – «навстречу Господу». Однако многие дохристианские элементы, связанные с культом огня и плодородия, до сих пор проглядывают в его облике.

Об уголке солнечной Армении во Владимире, храме Святого Григория Просветителя в микрорайоне Доброе, «Призыв» рассказывал в проекте «Точка на карте».

Ольга Ефремова

Фото: krasarm.com