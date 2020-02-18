Владимирцев ждут длинные выходные

Жителей Владимирской области вместе со всей страной ждут три праздничных дня и последующая короткая рабочая неделя. Отдыхать будем больше в связи с празднованием Дня защитника Отечества. Праздник выпадает на воскресенье, поэтому выходной переносится на понедельник, т.е. отдыхаем 22, 23 и 24 февраля. При этом пятница, 21 февраля, сокращенной не будет. Продолжительность рабочего дня уменьшается на час только тогда, когда он идет непосредственно перед праздничным днем.

Следующая короткая неделя будет в марте.

По случаю празднования Международного женского дня, который в этом году выпадает также на воскресенье, отдыхать будем три дня, с 7 по 9 марта. Рабочая неделя продлится четыре дня – с 10 по 13 марта.

Ранее «Призыв» сообщал, что всего в этом году у россиян будет восемь коротких рабочих недель.

Ольга Ефремова

Фото: gorodz.info