Владимирцев будут учить грамотности по четвергам

Подготовка к написанию Тотального диктанта началась во Владимире. В рамках образовательной акции все желающие смогут посетить бесплатные подготовительные курсы «Русский по четвергам». Шесть занятий состоятся во владимирском филиале Финуниверситета (ул. Тихонравова, 1). На них профессиональные филологи рассмотрят трудные случаи русской орфографии и пунктуации. Первое занятие курсов состоится уже в грядущий четверг, 27 февраля, в 18.00. Следующие занятия пройдут в это же время 5, 12, 19, 26 марта и 2 апреля.

Тотальный диктант состоится 4 апреля уже в седьмой раз. Участвовать в акции может любой желающий. Автор «Тотального диктанта-2020» — российский писатель Андрей Геласимов, автор романов «Жажда», «Степные боги», «Холод», «Роза ветров».

Читать текст диктанта традиционно будут преподаватели владимирских вузов.

Тем, кто в этот день не сможет прийти на площадки диктанта, предложено узнать уровень своей грамотности онлайн. Проверять тексты будут специальные комиссии. Результаты через несколько дней после окончания акции размещаются на ее официальном сайте, там же публикуется текст диктанта с профессиональным разбором возможных ошибок.

Ранее «Призыв» сообщал, что жаркая пора экзаменов уже не за горами. Испытание ЕГЭ ожидает в этом году более 6 тысяч выпускников Владимирской области.

Ольга Ефремова

Фото группы «Тотальный диктант во Владимире»