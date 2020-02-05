Владимирцам предлагают выбрать между бумажной и электронной трудовой книжкой

С 1 января 2020 года в России ввели электронные трудовые книжки. Переход на них добровольный. То есть владимирцы могут сами решить, в каком виде они хотят учитывать свой трудовой стаж: в бумажном или электронном. О своем решении следует сообщить работодателю, написав соответствующее заявление. Выбор нужно сделать до конца года. В первом случае для сотрудника ничего не изменится, работодатель будет вести его трудовую книжку и в бумажном, и в электронном формате. Во втором случае бумажную трудовую книжку выдадут работнику на руки, и будет формироваться только электронная версия.

У тех, кто начнет работать в 2021 году, трудовые книжки сразу будут формироваться только в электронном формате, уточняет пресс-служба ОПФР по Владимирской области. По предварительным данным, перемены, связанные с введением электронной трудовой книжки, затронут более 600 тысяч жителей региона и 40 тысяч организаций.

Определиться следует до конца года.

В ведомстве отмечают, что электронная трудовая книжка имеет ряд весомых преимуществ. Среди них: удобный и быстрый доступ работников к информации о трудовой деятельности, минимизация ошибочных сведений о стаже, дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счета и другие.

Выписку из электронной трудовой книжки можно будет в любой момент распечатать из «Личного кабинета» на сайте ПФР и портале госуслуг или получить в МФЦ и клиентских службах Пенсионного фонда. Она будет заверена электронной подписью и действительна во всех инстанциях.

Ранее «Призыв» сообщал, что внедрении во Владимирской области электронных больничных.

Ольга Ефремова

Фото: myseldon.com