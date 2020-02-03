Владимирцам предлагают болеть дома из-за коронавируса и ОРВИ

Жителям Владимирской области предлагают отказаться от посещения больниц и вызывать врача на дом. Региональный департамент здравоохранения даже запустил хештег #Заболел?Останься дома!Вызови врача. Таким образом, по мнению сотрудников облздрава, жители региона смогут защититься от ОРВИ, гриппа и коронавируса. При этом специалисты говорят, что рекомендации хворать на дому не связаны со вспышкой в Китае смертельно опасного заболевания. Они появились не в этом году. Явление это сезонное и удивляться таким предложениям не стоит.

— Лучше остаться дома, чтобы не заражать людей. Это противоэпидемическая мера. Если плохо, не надо выходить на улицу, контактировать с окружающими и вирусы разносить. Стоит вызвать врача на дом, чтобы минимизировать распространение инфекции, — пояснили «Призыву» в пресс-службе областного департамента здравоохранения. — Это не только связано с коронавирусом. Нет каких-то экстраординарных мер. Мы лишний раз напоминаем людям, что надо относиться к своему здоровью бережно, не переносить грипп и ОРВИ на ногах. Это чревато осложнениями. Лучше не рисковать своим здоровьем.

С какой температурой стоит остаться дома и набирать номер участкового терапевта, не уточняется. При этом в регистратуре этот вопрос вам обязательно зададут. И если градусник показывает меньше 37,5, предложат прийти на прием самостоятельно. И это не потому, что медики ленятся приехать на вызов. Просто врачей так мало, а работы так много!

Предложение болеть на дому может сказаться на здоровье людей в белых халатах.

— Если вызывать врача на дом и «скорую» каждый раз при температуре 37,2 градуса и простых катаральных симптомах, то наших ресурсов не хватит. Просто-напросто врачи все свалятся, и когда вы повторно придете, придется ждать 10 часов в коридоре. Если есть возможность дойти до поликлиники, то делается это очень просто. Надо надеть маску, заглянуть в кабинет, сказать, что вы пришли с ОРВИ. Тогда вас примут без очереди, вами сразу займутся и вы уйдете, — пояснила «Призыву» участковый врач городской клинической больницы № 5 Владимира Изабелла Ивкова. — Речь, конечно, не о тех случаях, когда у вас температура 38 градусов. Но если у вас 37,2 и просто катаральные симптомы, то можно прийти к врачу.

Разговоры о том, что болеть надо дома, активизировались после того, как вернувшийся из Китая житель Владимира пришел на прием в городскую больницу № 5. Мужчина пожаловался на кашель и был экстренно госпитализирован с подозрением на коронавирус. Опасная болезнь, к счастью, диагностирована не была. Зато паниковать жителям микрорайона Доброе, которые посетили медучреждение, пришлось. В комментариях под новостью люди писали, что после вспышки в Поднебесной коронавируса всем, кто был в этой стране после Нового года, стоит вызывать «скорую». А не сидеть в коридорах больницы, ожидая приема врача.

Из 400 человек 180 пожаловались на высокую температуру.

При этом работники «скорой помощи» говорят, что им приходится работать без перерывов. Только накануне за смену на 12 бригад поступило 400 вызовов. 180 человек пожаловались на высокую температуру. Многие напуганы новостями о коронавирусе.

Ранее «Призыв» сообщал, что стал известен диагноз отдохнувшего в Китае владимирца.

Полина Тарбеева

Фото: bishelp.ru