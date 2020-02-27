Владимирцам напоминают о декларационной кампании

Управление Федеральной налоговой службы по Владимирской области напоминает жителям региона о необходимости задекларировать, полученные в 2019 году, доходы и представить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ не позднее 30 апреля 2020 года. Исчисленную сумму налога на доходы, указанную в декларации, граждане обязаны уплатить до 15 июля 2020 года.

Представить декларацию по форме 3-НДФЛ необходимо в указанный срок в налоговый орган по месту своего учета. Подать декларацию нужно, если в 2019 году налогоплательщик: продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал имущество в аренду или получал доход от зарубежных источников.

Напоминаем, что при декларировании дохода от продажи недвижимости, которая была приобретена в общую долевую собственность родителей и детей на средства материнского капитала, расходы на приобретение являются расходами всех членов семьи в соответствующих долях. Поэтому они учитываются при расчете налоговой базы по НДФЛ пропорционально доли продаваемой недвижимости.

Задекларировать полученные доходы должны также индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.

Если налоговый агент не удержал НДФЛ при выплате дохода и не сообщил в налоговый орган о невозможности удержать налог (в том числе о сумме неудержанного НДФЛ), то такой доход необходимо задекларировать самостоятельно. Если же налоговый агент выполнил эту обязанность, то налоговый орган направит Вам налоговое уведомление, на основании которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2020 года.

Обращаем внимание на то, что декларации для получения налоговых вычетов можно направлять в налоговые органы в любое время в течение года.

Для заполнения налоговой декларации по доходам можно воспользоваться бесплатной программой «Декларация» на официальном сайте ФНС России в разделе «Программные средства» (https://www.nalog.ru/rn77/program/).

Подробную информацию о декларировании физическими лицами полученных ими доходов, возможности и порядке получения налоговых вычетов по НДФЛ можно получить на официальном сайте ФНС России в разделе «Физические лица» -«Граждане платят налоги» — «Доходы» (https://www.nalog.ru/rn77/fl/pay_taxes/income/).

Фото: promdevelop.ru