Владимирскую область повысили в рейтинге качества жизни до 33-го места

Владимирская область поднялась на один пункт в ежегодном рейтинге качества жизни, которое составило агентство «РИА Рейтинг». В 2019 году регион занял символичную для нашей области 33-ю позицию. Год назад мы находились на 34-й строчке. Рейтинговый балл составил 47,983 единицы. Если оценивать наши позиции в сравнении с соседями, то Владимирская область обогнала только Ивановскую (52-я позиция в рейтинге). Нижегородская, Ярославская и Рязанская области оказались впереди.

Первая десятка рейтинга практически не претерпела изменений: в лидерах остались Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Далее расположились Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская, Ленинградская и Калининградская области и Югра. Хуже всего живется в Тыве, Карачаево-Черкессии, Еврейской автономной области и Забайкальском крае.

33-й регион поднялся на одну позицию и занял 33-ю строку.

Рейтинг качества жизни составляется уже в восьмой раз. При расчете учитывались 70 показателей условий жизни в регионах, которые объединены в 11 групп. Это уровень доходов жителей, занятость и рынок труда, жилищные условия, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье и уровень образования, обеспеченность социальной инфраструктурой, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры. При составлении рейтинга использованы данные Росстата, Минздрава и Минфина России, ЦБ и другие открытые источники.

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимирская область за минувший год поднялась на три пункта в зарплатном рейтинге регионов, который также составили эксперты «РИА Рейтинг».

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»