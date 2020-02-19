Владимирское УФАС России привлекло должностное лицо ООО «Костеревские городские электрические сети» к административной ответственности за нарушение Стандартов раскрытия информации

Заместителем руководителя Владимирского УФАС России вынесено постановление о привлечении должностного лица ООО «Костеревские городские электрические сети» к административной ответственности по статье 9.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях с назначением административного наказания в виде наложения штрафа в размере 20 000 рублей.

Основанием к возбуждению дела об административном правонарушении послужили выявленные в ходе проведения проверки по обращению филиала «Владимирэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» нарушения ООО «Костеревские городские электрические сети» Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.01.2004 № 24, в части несоблюдения требований к срокам раскрытия информации, а также к порядку раскрытия информации, предусмотренного Стандартом раскрытия информации.

Указанные нарушения произошли в результате ненадлежащего исполнения должностным лицом своих служебных обязанностей в части соблюдения требований Стандартов раскрытия информации.