Владимирское молоко утекает из региона

Молоко от владимирских буренок утекает за пределы региона. Примерно треть фермерской продукции закупают наши соседи. Только в прошлом году Москва, Московская область и Нижний Новгород приобрели у нас 108 тысяч тонн молока. Для сравнения: всего в регионе было произведено 378 тысяч тонн. При этом во Владимирскую область активно завозят пальмовое масло. Так, по словам руководителя Владимирстата Александра Быкова, только в прошлом году регион приобрел 4 тысячи тонн этого продукта. Кто и куда его добавляет — вопрос интересный.

— Один завод может пальмовое масло в йогурты лить, нас травить, а кошмарить его нельзя. Я с некоторых пор не покупаю владимирское. Это субъективное восприятие действительности, — поделился глава Владимирстата своими впечатлениями с журналистами. — Я пригласил москвичей, купил нашего творожка, и в воскресенье, вместо того чтобы гулять по Суздалю, все сидели в номерах. После этого они вышли и сказали: нам больше владимирское не привози. Мы завозим в область 4 тысячи тонн пальмового масла. Оно куда девается? Кто мне на вопрос ответит?

Надои молока в области регулярно растут.

Если за 2014 год одна корова давала 5 933 тысячи тонн в год, то уже по итогам 2019-го этот показатель вырос до 7 573 тысяч тонн. По этому показателю наш край входит в десятку лучших по стране.

А вот где молоко самое вкусное, определили на областном конкурсе по качеству сырого молока. Участие в нем приняла 31 организация. Среди лучших СПК «Красносельское» Юрьев-Польского района, ООО «Стародворский» Суздальского района, АО ПЗ «Илькино» Меленковского района, ЗАО «Суворовское» Суздальского района и АО «Шихобалово» Юрьев-Польского района.

Ранее «Призыв» сообщал, что нелегальный цех по производству молочной продукции обнаружили в Юрьев-Польском районе. Индивидуальный предприниматель наладил выпуск молока, творога, кефира, ряженки и сливочного масла в здании бывшего детского сада.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»