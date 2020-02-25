Владимирским музыкантам достался Гран-при всероссийского рок-фестиваля

Владимирская группа «Alien Garden» выиграла Гран-при XIII всероссийского фестиваля «Рок-февраль – 2020». Конкурс проходил в Иваново в течение трех дней. И наши музыканты стали бесспорными фаворитами жюри. «Alien Garden» играет инструментальный прогрессивный металл. Группа выступила с тремя композициями: «Эксиленд», «Бледные следы», «Гибель цивилизации».

Всего на фестиваль прибыло 55 коллективов. Конкурсанты соревновались в восьми номинациях: акустика, традиция, хард-рок, кавер, панк-рок, экстремальный рок, альтернатива, неформат. Некоторые музыканты даже умудрились сыграть рок на балалайках. Каждое выступление оценивалось пятью членами жюри по 10-балльной шкале. Группа «Alien Garden» в первый же день набрала 50 баллов из 50 возможных. Но впереди было ещё 2 дня музыкальной борьбы.

Группа «Alien Garden» в первый же день набрала 50 баллов из 50 возможных.

— Борьба была жестокая! Жюри оценивало и записывало всё, что происходит: имидж, название коллектива и его соответствие содержанию, технику и мелодику. На третий день все лидеры коллективов и члены жюри собрались за круглым столом. И оказалось, что некоторые участники недовольны своими оценками, они развернули интернет-баталии с членами жюри… Споры уже начали переходить в реальный мир, но за круглым столом благоразумие победило! Соперники заставили понервничать, были группы, которые набрали 49 баллов и даже 50, как у нас! Но выбрали нас, – рассказал «Призыву» Антон Андрианов, соло-гитарист группы «Alien Garden». – Да, кстати! Были технические трудности! Во время исполнения конкурсной программы у меня гитара вырубилась пару раз.

Как рассказали победители, в награду им вручили денежный приз. Фестиваль закончился гала-концертом и мастер-классами на ударных инструментах.

Ранее «Призыв» сообщал, что известные владимирцы, в том числе музыканты, стали героями валентинок.

Татьяна Данилова

Фото «Alien Garden»

Видео Александра Войнова