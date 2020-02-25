Владимирский гимнаст взял «серебро» на этапе Кубка мира

Кирилл Прокопьев уступил спортсмену из Южной Кореи

Воспитанник владимирской спортивной школы им. Н.Г. Толкачева Кирилл Прокопьев стал серебряным призером этапа Кубка мира по спортивной гимнастике. Он завоевал второе место в вольных упражнениях, набрав в финале 14,600 балла. Гимнаста обошел соперник из Южной Кореи Сунхён Рю, показавший результат 14,933 балла. На третьем месте оказался Милад Карими из Казахстана с результатом 14,200 балла.

В состав мужской сборной России по спортивной гимнастике вошли три человека, двое из которых представляли владимирскую спортивную школу им. Н.Г. Толкачева: Кирилл Прокопьев и Алексей Ростов. Соревнования состоялись в городе Мельбурне (Австралия).

Кирилл Прокопьев уступил спортсмену из Южной Кореи.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирская спортсменка Вера Муратова на чемпионате России по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата установила новые рекорды Европы и России.

Ольга Ефремова

Фото группы «Спортивная гимнастика. Школа им. Н.Г. Толкачева»

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