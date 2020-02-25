Владимирский гимнаст взял «серебро» на этапе Кубка мира

Воспитанник владимирской спортивной школы им. Н.Г. Толкачева Кирилл Прокопьев стал серебряным призером этапа Кубка мира по спортивной гимнастике. Он завоевал второе место в вольных упражнениях, набрав в финале 14,600 балла. Гимнаста обошел соперник из Южной Кореи Сунхён Рю, показавший результат 14,933 балла. На третьем месте оказался Милад Карими из Казахстана с результатом 14,200 балла.

В состав мужской сборной России по спортивной гимнастике вошли три человека, двое из которых представляли владимирскую спортивную школу им. Н.Г. Толкачева: Кирилл Прокопьев и Алексей Ростов. Соревнования состоялись в городе Мельбурне (Австралия).

Кирилл Прокопьев уступил спортсмену из Южной Кореи.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирская спортсменка Вера Муратова на чемпионате России по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата установила новые рекорды Европы и России.

Ольга Ефремова

Фото группы «Спортивная гимнастика. Школа им. Н.Г. Толкачева»