Владимирский акушер-гинеколог Татьяна Фролова отметила 95-летие

Работали не за страх, а за совесть. Старейший акушер-гинеколог страны, ветеран Великой Отечественной войны, жительница Владимира Татьяна Фролова встретила свой 95-й день рождения. Из них 70 лет она отдала любимой профессии. Что изменилось в акушерстве за это время, как работалось медикам без УЗИ и других современных средств диагностики и чем сейчас могут похвастаться владимирские роддома, узнаете из нового выпуска программы «Наши люди». Татьяна Григорьевна дала «Призыву» подробное интервью и поделилась впечатлениями от посещения областного перинатального центра, куда ее пригласили по случаю юбилея.

В 1947 году Татьяна Фролова окончила Ивановский медицинский институт. Время ее учебы пришлось на войну, она помогала врачам в госпиталях, ухаживала за ранеными. Свой трудовой путь начала в женской консультации Меленковской районной больницы. Потом талантливого сотрудника пригласили заведовать гинекологическим отделением в Муроме. Самый долгий и продуктивный период службы Татьяны Григорьевны пришёлся на родильный дом № 1 города Владимира. Сейчас это здание заброшено и пустует. После роддома Татьяна Фролова применяла свой опыт в первой психиатрической больнице г. Владимира, где работала гинекологом.

Подготовили Татьяна Данилова и Петр Соколов