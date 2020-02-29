Владимирских сыроваров оштрафовали за кишечную палочку

На предприятии «Владпромсыр», расположенном в промзоме областного центра, выявили плавленый сыр с кишечной палочкой. Грубое нарушение было зафиксировано сотрудниками регионального управления Россельхознадзора в ходе внеплановой проверки. Бактерии группы кишечной палочки обнаружили в плавленом сыросодержащем продукте «Орион» с массовой долей жира 40%. Также установлена фальсификация жировой фазы сыра «Моцарелла». Претензии у проверяющих возникли и к состоянию помещения, инвентаря и тары.

За нарушения технических регламентов Таможенного союза предприятие оштрафовали на 100 тысяч рублей.

Попадание таких бактерий в организм человека могут вызвать кишечные расстройства. А их выявление в готовом продукте может свидетельствовать о низком уровне гигиены и нарушениях технологии на производстве. Случаи обнаружения продуктов с кишечной палочкой – не редкость. Буквально неделю назад «Призыв» сообщал о том, что в магазинах двух районов Владимирской области торговали мясом с кишечной палочкой. А ранее в поле зрения сотрудников Роспотребнадзора попадали роллы, шаурма, молочные продукты и даже красная икра.

Ольга Ефремова

Фото: milkbranch.ru