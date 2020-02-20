Владимирские ветераны пишут о Победе. Подборка книг-воспоминаний

Мир меняет свою полярность. И уже из уст европейцев и американцев можно услышать утверждения, что во второй мировой войне победили они. И, увы, не все российские школьники знают, когда началась Великая Отечественная война. Но среди нас еще живут люди, которые знают всю правду о войне. И наша задача — сохранить ее и отстоять, а также донести ее нашим детям, рассказать им о той страшной войне. Особенно накануне Дня защитника Отечества, который мы отмечаем 23 февраля.

Библиограф областной библиотеки для детей и молодежи Татьяна Андреева рассказывает о книгах, в которых собраны воспоминания о Великой Отечественной войне наших земляков. Они повествуют нам о подвигах, которые мало кто знал: эти события не были зафиксированы как эпохальные в истории Великой Отечественной войны, но они реально происходили. И об этих подвигах наших земляков нужно помнить и гордиться ими. Эти издания совершенно бесплатно можно взять почитать в библиотеках нашего города.

Михаил Буденков. Дороги фронтовые 12+

Эта книга – документ эпохи, сохранивший память о подвиге миллионов простых солдат, остановивших фашизм. Рядовой солдат Михаил Буденков в Великую Отечественную войну прошел долгий путь от Брестской крепости, где 22 июня 1941 года он вступил в бой с врагом, до победоносного конца боев в Прибалтике. Его воспоминания были написаны еще в 1983 году. Герой Советского Союза, участник Парада Победы, уроженец Меленковского района Владимирской области Михаил Иванович Буденков отличался не только отвагой на фронте, но и удивительной скромностью человека, не требовавшего для себя льгот и преимуществ.

Его рукопись пролежала в столе более 30 лет, прежде чем стала книгой. Тем не менее выход пробного тиража к 70-летию Победы не прошел незамеченным. Книга удостоена диплома всероссийского конкурса «Книга Победы», получила «Приз читательских симпатий». В 2017 году воспоминания ветерана получили диплом III степени в номинации «Мемуарная литература» на III областном конкурсе «Владимирская книга года».

Владимир Трещин. Зарубки на древе памяти: повествование о войне в рассказах 12+

Автор этой книги Владимир Данилович Трещин – фронтовик, лейтенант в отставке, бывший командир самоходной легкой установки СУ-76. Между собой самоходку СУ-76 танкисты называли «ползучей бронированной жаровней». Боковая броня защищала лишь от осколков и пуль. Пушка поворачивалась в сторону не более чем на 60 градусов, стрелять из нее можно только при остановке машины, а крыши над головой нет. Вдоль одного борта два бензобака по 250 литров, вдоль другого – два спаренных двигателя. Достаточно бросить гранату, чтобы запылало все.

Глазами девятнадцатилетнего юноши описаны дни наступлений летом 1944 года, операция «Багратион», в ходе которой наши войска освободили от фашистских оккупантов Белоруссию, Литву, заняли город Кенигсберг. Чего только не пережил Владимир Трещин за 22 дня войны, когда был на фронте: «22 дня – это 21 атака. С 4.30 утра до 22.00 бои, потом от фронта отходим в тыл на 2 километра: горючее заправить и пополнить запасы снарядов. Сон часа 3-4 и снова в бой. И так каждый день. В нашем пехотном полку из тысячи человек в живых осталось 200. В танковом полку, куда меня перебросили, за 10 дней из 100 машин осталось 4».

Петр Баделин. Фронтовые были 12+

Участник Великой Отечественной войны, гвардии капитан танковых войск, житель деревни Паустово Вязниковского района Петр Федорович Баделин прошел с боями от Москвы до Берлина, воевал отважно, награжден многими орденами и медалями. Название его книги говорит само за себя – это солдатская правда о войне, короткие рассказы, скорее даже зарисовки. Здесь нет вымышленных героев, все имена и фамилии подлинные. Открывает книгу совершенно пронзительное, искреннее стихотворение, написанное Петром Баделиным:

Не знаю, верно ли и скромно ли,

Но утвердилось так во мне,

Что мы о смерти и не думали

Четыре года на войне…

***

И только с залпами победными

Я эту истину постиг,

Что мы не только были смертными

А шли со смертью каждый миг.

Великая Отечественная… Прямая речь: из фронтового дневника красноармейца Михаила Чиркова 12+

Это записи советского солдата Михаила Чиркова, сделанные осенью 1945 года вскоре после возвращения домой из побежденной Германии. На обложке потрепанной общей тетрадки, сохраненной живущим во Владимире внуком автора, значится: «Памятка Отечественной войны Чиркова Михаила Ивановича. 1941-1945». Бесхитростное название очень точно отражает содержание: оно о Великой Отечественной войне как о личной истории – «войне Чиркова».

Автор, сибирский крестьянин, прошел всю войну: от оборонительных сражений 1941 года на Смоленщине до победных майских дней 1945-го в «логове зверя». Все эти годы он вел дневник. По воспоминаниям родственников, это была даже не тетрадь, а разрозненные листки, обрывки, скорее зарубки на память, чем связный текст. Почти немедленно после возвращения с фронта солдат поспешил сложить из них рассказ о пережитом.

Слово «мемуары» плохо подходит этим страницам. Скорее это письмо из прошлого, напоминание, как в одно мгновение может исчезнуть привычная спокойная жизнь.

Война глазами ветеранов: воспоминания владимирцев – участников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 12+

Самое драгоценное в этой книге – возможность прикоснуться к живой истории, зримой, конкретной, безусловно правдивой. В этом сборнике есть рассказы о чудесном спасении, небывалых случаях выживания после ранений, о смелых и удачных атаках, схватках, переправах… Есть очень яркие, увлекательно написанные страницы о забавных происшествиях, о курьезах. Искренне смеешься, читая об этих эпизодах, а потом будто вспоминаешь: а ведь это о войне!..

В своих воспоминаниях ветераны сдержанны, избегают пафоса, иногда ограничиваются сухим перечислением частей, в которых служили, мест, по которым пролегал их боевой путь. Они не видят ничего выдающегося в своих фронтовых буднях. В первую очередь достойными внимания считают своих погибших товарищей.

Маштаков. Герой Советского Союза 12+

В серии «Люди земли Владимирской» вышла в свет книга «Маштаков. Герой Советского Союза». Великолепно оформленная, с простым, но ярким рассказом Павла Семёновича об известных и неизвестных событиях Великой Отечественной войны. В боях за Сталинград Маштаков был командиром артиллерийского расчета. Звание Героя Советского Союза Павлу Семеновичу присвоили весной 1945-го. В одном из сражений боевой расчет Маштакова подбил 5 вражеских танков. Затем дивизионная пушка ЗИС-3 помогла сдержать натиск вражеской пехоты. И партизанский штаб был спасен. Войну Павел Маштаков закончил на Эльбе. А в июне 1945-го двадцатипятилетний артиллерист принимал знамя Победы из рук Егорова, Кантарии и Неустроева на Тушинском аэродроме.

В этой книге собраны воспоминания самого Героя, его родных и близких.

Поиск. Никто не забыт, ничто не забыто: воспоминания ветеранов Отечественной войны и тружеников тыла 12+

Книга «Поиск. Никто не забыт, ничто не забыто» – это воспоминания ветеранов войны. Они объективно показывают ход военных действий на разных участках фронта и в разные периоды войны. Это рассказы тех, кто с оружием в руках шел на врага, кто знает о войне не понаслышке или из публикаций, кто видел ее собственными глазами и сам пережил фронтовые будни. Практически все материалы публиковались впервые. В этой книге собраны воспоминания гвардии майора А.В. Гаврилова, моряка-подводааааника Н.М. Кочуева, участника Парада Победы Героя Советского Союза П.С. Маштакова и многих ветеранов-фронтовиков, наших земляков.

Ветеран войны и труда, полковник милиции И.П. Попов написал «Обращение к потомкам XXI века»: «Я призываю вас бережно относиться ко всему, что связано с Великой Отечественной войной… Надо помнить, что среди вас живут ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ, относитесь к ним с почтением не только тогда, когда они, надев ордена, собираются с вами поговорить. Не забывайте о них в сутолоке жизни: на вокзалах, в автобусах и троллейбусах, в приемных по житейским вопросам. Помните: редко кто из них не был ранен. И почти все они лежали в промерзлых окопах… Бывший солдат не станет вам жаловаться не та закваска характера. Будьте сами предупредительны, не оскорбляйте гордости, относитесь к ним чутко и уважительно.

ЭТО ОЧЕНЬ МАЛАЯ ПЛАТА ЗА ТО, ЧТО ОНИ СДЕЛАЛИ ДЛЯ ВАС В 1941-1945 ГОДАХ!»

Подготовила Татьяна Лысова

Фото из открытых источников