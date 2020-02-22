Владимирские Торговые ряды потеряли первоначальную стройность и красоту

Согласно регулярному плану застройки Владимира от 1781 года каменный Гостиный двор должен был вырасти в центре города на месте полутора сотен деревянных лавок, постоянно страдавших от пожаров. С купцов, которые держали в этом месте лавочки и, разумеется, намеревались продолжать свое дело, собрали по 200 рублей. И в 1787 году началось строительство капитального Гостиного двора по проекту, разработанному губернским архитектором Николаем Фон Берком. Приехал он из Петербурга, возможно, поэтому владимирские Торговые ряды были так схожи с петербургским Гостиным двором. Хотя оценить это сейчас почти невозможно, потому что в советское время облик наших Торговых рядов претерпел значительные изменения. Но обо всем по порядку.

Вначале, к 1790 году, вдоль Большой улицы была построена южная линия рядов, а также две боковые — восточная и западная, соответственно, вдоль улицы Царицынской (ныне Гагарина) и Девической. Здесь разместились 51 лавка, но мест для торговли оказалось недостаточно. В 1792 году по проекту архитектора Ивана Чистякова началось строительство северного крыла для мучных и мясных лавок.

Торговым рядам была придана форма замкнутого четырехугольника с большой открытой хозяйственной площадью внутри, куда вели проезды, расположенные в центре каждой линии. На внутреннем дворе располагались лотки с овощами и игольным товаром, а в базарные дни шла продажа сельскохозяйственных продуктов (гуси, поросята, куры, яйца, масло, молоко и проч.), галантерейного товара, мебели, а также старых книг, старой одежды и обуви – классическая «толкучка».

Снаружи ряды представляли собою крытые галереи в виде аркады, за которой находились торговые помещения с кладовыми наверху. Центр главного (южного) фасада, выходящего на центральную улицу, был оформлен в виде портика с парными полуколоннами дорического ордера. Строгая архитектура, четкий ритм арок с четырехгранными столбами, протяженный характер здания придали рядам выразительный и торжественный вид и сделали их организующим началом во всей окружающей застройке.

В 1911 году одна из фирм решила перестроить свои лавки. Так в южной линии Торговых рядов появился новый двухэтажный магазин, который сразу окрестили «Кирпичиками» из-за фасада, отделанного кирпичами, покрытыми яркой глазурью. Тогда же во Владимирской городской управе было зарегистрировано дело о разрешении купцу Платонову-младшему перестроить торговые помещения, выходящие на Царицынскую улицу. Так в угловой части восточной линии Торговых рядов появилась двухэтажная ротонда с куполом, спроектированная губернским архитектором Сергеем Жаровым в стиле модерна. Это две постройки нарушили архитектурно-стилевое единство владимирского Гостиного двора.

Много переделок выдержали и центральные ворота Торговых рядов, которые горожане по неизвестной причине называли Бабьими. До 1872 года здесь размещалась городская дума, потом её помещение заняло 1-е мужское приходское училище. А в мае 1895 года здесь была открыта Владимирская городская публичная библиотека, которая существовала на частные пожертвования. Занимала она две комнаты: в одной хранилось около 10 тысяч томов, в другой книги выдавали читателям. Здесь же размещался и читальный зал. Работали в библиотеке энтузиасты-общественники, которые многое сделали для просвещения местного населения. В 1908 году библиотеку перевели в дом Ильина (ныне дом № 24 по ул. Большой Молсковской).

Главный фасад вдоль Большой Московской был серьезно перестроен в 50-е годы XX века. Запуск во Владимире троллейбусов требовал расширения проезжей части на центральной улице города. Проект той советской реконструкции совершенно не учитывал историческую ценность старинных Торговых рядов. Аркада южной парадной линии XVIII века вместе с Бабьими воротами были снесены. Тогда и появился фасад в стиле советского неоклассицизма, который мы сегодня и наблюдаем на Большой Московской улице.

В начале XX века были воссозданы Бабьи ворота. Но лишь серьезная реставрация сможет вернуть владимирским Торговым воротам их былое градостроительное и художественное значение.

Татьяна Лысова

Фото «Призыва»