Владимирские фтизиатры разработали методы борьбы с коронавирусом

Врачи владимирского Центра специализированной фтизиопульмонологической помощи помогли разработать свод правил защиты от распространения опасных респираторных заболеваний, в том числе коронавируса. Они поясняют, как правильно использовать и тестировать сертифицированные респираторы в зонах высокого риска возникновения эпидемии как в России, так и за рубежом. Эти руководства уже опубликованы на китайском, английском, русском и испанском языках.

По сообщению главного врача Центра специализированной фтизиопульмонологической помощи Григория Волченкова, владимирские специалисты нередко участвуют в международных проектах, регулярно сотрудничают с ВОЗ.

Руководства опубликованы на китайском, английском, русском и испанском языках.

– Система мероприятий по предупреждению распространения туберкулеза через инфицированные аэрозоли в полной мере внедрена в ЦСФП, в том числе программа индивидуальной респираторной защиты. Владимирские наработки актуальны и для защиты от новой коронавирусной инфекции COVID-19. Они уже получили рекомендацию к применению со стороны ВОЗ и сейчас широко используются в Китае. Наше руководство активно распространяется не только в профессиональном сообществе, но и в социальных сетях среди многомиллионного населения, – отметил Григорий Волченков, главный врач Центра специализированной фтизиопульмонологической помощи.

Ранее «Призыв» задал вопросы по коронавирусу главному эпидемиологу Владимирской области.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»

Заглавное фото Фото Областного департамента здравоохранения