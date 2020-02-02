Владимирская область возобновила сушку шишек

Департамент лесного хозяйства области в нынешнем году начнет производство собственных семян хвойных пород. Специалисты ввели-таки в работу шишкосушилку. Несколько лет это оборудование бездействовало. А сейчас в рамках реализации нацпроекта оно пригодилась. С помощью сушилки можно запастись семенами для новых насаждений ели и сосны.Шишкосушилка представляет из себя аппарат, куда загружаются шишки. Там они сохнут, потом семена отделяют от остальной массы и доводят до кондиции, необходимой для посадки.
• Почему это выгодно? Мы не закупаем за огромные деньги эту продукцию у соседних регионов, которые тоже этим занимаются.
• Здесь есть некая экономия. Это производство работает на нас.
Пока основной запас семян даёт всё-таки закупка. В прошлом году область приобрела 800 килограммов семян хвойных пород. Брали через аукцион. Основной поставщик – Кострома. В этом году предстоит купить целую тонну. Именно столько для воспроизводства леса в рамках нацпроекта должен приобретать «Владлесхоз». На эти цели выделено 2 миллиона рублей.
Саженцы будут высаживаться в тепличных условиях либо на плантациях в питомниках.
Ежегодно в лесах области вырубают около 2,2 миллиона кубических метров древесины. Это разрешённая лесосека, говорят в профильном ведомстве. Но и черные лесорубы не дремлют – в 2019-ом было выявлено 152 незаконные рубки общим объемом 5,5 тысяч кубометров. А в 2018-ом и того больше — 8 тысяч кубов.В прошлом году семенами хвойных деревьев было засажено около 5,5 тысяч гектаров леса. В 2020 планку решили не снижать. К слову в преддверии 75-летия Победы в области пройдет всероссийская акция «Сад Памяти». Будут проходить массовые посадки не только в лесополосе, но и в населенных пунктах.Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области 100 тысяч гектаров земли могут войти в особо охраняемую природную территорию.
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