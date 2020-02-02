Владимирская область возобновила сушку шишек

Департамент лесного хозяйства области в нынешнем году начнет производство собственных семян хвойных пород. Специалисты ввели-таки в работу шишкосушилку. Несколько лет это оборудование бездействовало. А сейчас в рамках реализации нацпроекта оно пригодилась. С помощью сушилки можно запастись семенами для новых насаждений ели и сосны.Шишкосушилка представляет из себя аппарат, куда загружаются шишки. Там они сохнут, потом семена отделяют от остальной массы и доводят до кондиции, необходимой для посадки.

• На сегодняшний день эта шишкосушилка обработала уже 27 тонн шишек. И в результате у нас получилось около 200 килограммов семян собственного производства.

• Почему это выгодно? Мы не закупаем за огромные деньги эту продукцию у соседних регионов, которые тоже этим занимаются.

• Здесь есть некая экономия. Это производство работает на нас.

Пока основной запас семян даёт всё-таки закупка. В прошлом году область приобрела 800 килограммов семян хвойных пород. Брали через аукцион. Основной поставщик – Кострома. В этом году предстоит купить целую тонну. Именно столько для воспроизводства леса в рамках нацпроекта должен приобретать «Владлесхоз». На эти цели выделено 2 миллиона рублей.