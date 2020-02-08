Владимирская наука нуждается в «свежей крови» 

Сегодня, 8 февраля, научное сообщество Владимирской области вместе со всей страной отмечает профессиональный праздник — День российской науки. К этому событию Владимирстат подготовил любопытную статистику. Оказывается, что дефицит «свежей крови» по-прежнему актуален. Ежегодно из аспирантуры выпускается около ста человек, однако из них только каждый десятый защищает диссертации. Меньше становится и желающих получить степень доктора. Если в 2014 году в области было подготовлено 3 докторанта, то в 2017 и 2018 годах они не выпускались. Владимирстат уточняет, что данные за 2019 год будут не ранее апреля текущего года.

Численность персонала, задействованного в научных исследованиях и разработках, в регионе также снижается.

Если в 2014 году на этом поприще трудились 2078 человек, то в 2018 году — 1892 человека. Подготовку аспирантов в регионе сейчас ведут три учреждения высшего профессионального образования и два научно-исследовательских института. Подготовка идет по нескольким отраслям науки, среди которых преобладают технические (39,6%).

Владимирстат приводит и позитивные тенденции. Так, в регионе сохраняется положительная динамика финансирования науки: в 2018 году на эти цели затрачено 5462,1 млн. рублей, что на 1143,2 млн. рублей или на четверть больше, чем в 2014 году. Главным источником финансирования внутренних затрат на научно-исследовательскую работу являются средства федерального и областного бюджета (доля обоих источников — 44,7%).

Ранее «Призыв» сообщал, что колледжи и техникумы продолжают набирать популярность у выпускников школ. Все чаще молодежь Владимирской области высшему образованию предпочитает среднее профессиональное.

Ольга Ефремова

Фото: misis.ru