Владимирская мэрия готова обеспечить кадрами медкабинеты

Медицинские кабинеты, оборудованные в школах и детсадах Владимира по последнему слову техники, простаивают из-за нехватки медиков. Мэрия сетует, что за год, в течение которого все образовательные учреждения успешно прошли лицензирование медблоков, ситуация не изменилась. Новых врачей и медсестер не нашли. Этим делом должен был заниматься департамент здравоохранения, поскольку медицина находится в ведении «Белого дома». Но областные чиновники ссылаются на кадровый дефицит, связанный с оттоком врачей и медсестер в соседние регионы. Но местные власти нашли выход.

— Врачей и медсестер так и не хватает. Надо совместно с депутатами создавать рабочую группу. Может быть, нам передадут субсидию из области, и мы сами найдем персонал, найдем врачей в медкабинеты, — заявил глава городской администрации Андрей Шохин.

Ни один из нормативов по количеству врачей и медсестер не выполнен. В детских учреждениях должны быть один врач-фельдшер на 200 детей, один врач-педиатр — на 400 детей. В школах должен быть врач на 1000 детей, медсестра — на 100-500 детей.

На оснащение медкабинетов потратили десятки миллионов бюджетных рублей.

Деньги выделялись целевые. И никакие контролирующие органы не могут попенять властям, что они потрачены впустую. Оборудование и препараты в наличии. Только вот кабинеты закрыты большую часть учебной недели. Местные чиновники по какой-то причине уверены, что у них получится найти кадры в учебные заведения. Были бы деньги на их зарплаты.

Как «Призыв» сообщал ранее, в область поступили средства из федерального бюджета на оплату горячего питания в начальном звене школ. Родители за завтраки платить не будут.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»