Владимирская епархия начала торговать хлебом на рынках

Владимиро-Суздальская митрополия начала торговать хлебобулочными изделиями на рынках областного центра. Накануне из пекарни Богородице-Рождественского монастыря отправилась первая партия товара. Заявку в мэрию на предоставление торговых точек зарегистрировали в конце прошлого года. И вот с 1 февраля вступил в силу заключенный с городской администрацией договор. Теперь купить монастырскую продукцию можно на Центральном рынке на Батурина и на рынке на Чайковского.

— Это всё производится в Богородице-Рождественском монастыре. Здесь есть своя пекарня. Тут работают женщины, они готовят хлеб по своим рецептам, — говорит продавщица монастырской лавки. — Есть пироги постные, пост начнется со 2 марта, есть пироги с котлетами, с яйцом и луком, сосиски в тесте, есть ватрушки.

Батон, который многие владимирцы специально заказывают в монастыре, называется «Альпийский хлеб». Он с льняными семячками и различными злаками. В рецепте нет сахара, но есть морковь. Можно употреблять в пищу диабетикам. В наличие батончики по 800 и 400 граммов — по 100 и 60 рублей соответственно.

Митрополит Тихон озвучил планы по открытию кафе.

Сейчас, по словам митрополита Тихона, удается найти общий язык с властью, «отношения хорошие, налаженные». Есть поддержка и взаимопонимание. Возможно, если монастырская продукция будет пользоваться успехом, на территории монастыря откроется и собственное кафе.

— Сейчас мы обучаем в монастырях насельников выпечке пирожков, кондитерских изделий, хлеба. Будем пытаться открыть кафе. Вы знаете, сейчас в Москве, в Сретенском монастыре, открыто кафе «Несвятые святые», литературное кафе. А я подумал, что мы могли бы создать историческое кафе. И в воскресные дни там могли бы люди собираться, кто интересуется историей. У нас много интересных краеведов, историков, кто мог бы вести вечера в таком кафе, — поделился планами владыка Тихон.

Ранее «Призыв» сообщал, что производителям Владимирской области трудно попасть в федеральные сети и реализовывать там свою продукцию. Для их поддержки департамент предпринимательства разработал целый алгоритм действий. Одними из тех, кому удалось закрепиться в торговых сетях, стали производители носков из Лакинска.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»