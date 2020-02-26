Вирусы взялись за взрослых

Карантинные мероприятия, введенные в ряде образовательных учреждений Владимирской области, а также школьные каникулы дали положительный эффект. Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди детей на минувшей неделе пошла на спад. По данным регионального управления Роспотребнадзора, вирусы в большей степени атакуют взрослое население. Во Владимире, например, в этой возрастной категории эпидпорог превышен на 34,4%.

За прошедшую неделю в регионе зарегистрировано 12 967 ОРВИ.

Среди заболевших 8 020 детей. Больше всего случаев зарегистрировано во Владимире, в Гусь-Хрустальном и Ковровском районах. Лабораторно подтверждены 22 случая заболевания гриппом. Среди них 11 — свиного гриппа АH1N1 (2009), 8 — гриппа В и 3 — гонконгского гриппа. Также по региону ходят РС-вирусы и парагрипп. В Роспотребнадзоре отмечают, что циркулирующие вирусы гриппа входили в состав вакцин. А значит, у всех, кто сделал прививку, но заболел, заболевание протекает в легкой форме.

Ранее «Призыв» сообщал, что предприимчивый житель областного центра зарабатывает на коронавирусе. Он предлагает владимирцам, заказавшим посылки из Китая, забрать товар на почте. Услуга платная.

Ольга Ефремова

Фото: regnum.ru