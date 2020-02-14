Ветераны получат по 90 тысяч рублей ко Дню Победы

Во Владимирской области утверждены региональные выплаты ко Дню Победы. Согласно принятому постановлению к юбилейной дате ветераны Великой Отечественной войны, а также приравненные к ним лица получат по 15 тысяч рублей, по 5 тысяч рублей выплатят труженикам тыла. Вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период войны, получат по 3606 рублей. Также к 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной предусмотрены федеральные выплаты. Участники ВОВ и приравненные к ним лица к юбилейной дате получат по 75 тысяч рублей, труженики тыла — по 50 тысяч рублей. Деньги будут перечислены через Пенсионный фонд в апреле-мае текущего года.

В совокупности ветераны получат к празднику по 90 тысяч рублей, а труженики тыла – по 55 тысяч рублей.

Лицами, приравненными к участникам войны, считаются жители и защитники блокадного Ленинграда, граждане, работавшие на объектах противовоздушной обороны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдовы (вдовцы) умерших инвалидов и ветеранов и другие категории граждан, уточняет департамент соцзащиты населения Владимирской области.

Ранее «Призыв» рассказывал, что жители села Сеславское Суздальского района увековечили память земляков, которые ушли на фронт в разные годы. Здесь появилась часовня с именами 74 бойцов, погибших во время Советско-финской и Великой Отечественной войн.

Ольга Ефремова

Фото: digibuc.ro