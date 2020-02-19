Ветеранам сделали пожизненный бесплатный проезд в поездах

Ветераны Великой Отечественной войны получили пожизненное право бесплатного проезда по всей стране в поездах «Российских железных дорог» и «Федеральной пассажирской компании». Также бесплатный проезд предоставляется одному сопровождающему. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на генерального директора «РЖД» Олег Белозеров.

— В Российских железных дорогах, ФПК и подразделениях принято решение о бесплатной перевозке ветеранов с одним сопровождающим не только в течение этого года, это решение будет действовать всегда, – заявил Олег Белозеров.

Ранее подобные льготы предоставлялись ветеранам во время майских праздников.

В этом году отмечается 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. По случаю этой даты ветеранам выплатят по 75 тысяч рублей, труженикам тыла – по 50 тысяч рублей. Ранее «Призыв» сообщал, что во Владимирской области утверждены региональные выплаты ко Дню Победы. Согласно принятому постановлению к юбилейной дате ветераны, а также приравненные к ним лица получат по 15 тысяч рублей, по 5 тысяч рублей выплатят труженикам тыла.

Ольга Ефремова

Фото: inva.tv