Ветеран посмотрел в школе диораму обороны Сталинграда

Ветеран труда Евгений Павлович Шерлыков посетил диораму, посвященную Сталинградской битве. Развернулась она в музее боевой славы владимирской школы № 48. Диораму создал педагог дополнительного образования Юрий Силантьев, бывший директор и учитель истории этого учебного учреждения. В этом ему помогали его ученики. Плоды труда оценил почетный гость музея Евгений Павлович Шерлыков, которому исполнился 91 год.

В день рождения ветеран пришёл в школу № 48 микрорайона Лесной.

— Пригласил детей, три-четыре человека со мной постоянно работали. Ходы сообщения, окопы, рельеф местности вырезали из пенопласта. Из материалов ещё применяли дерево, гипс и пластилин, — рассказывает Юрий Силантьев. — Получился военный полуразрушенный город. Дети охотно этим занимались.

Когда началась Великая Отечественная война, Евгению Шерлыкову было 12 лет. Мальчик, как и все его сверстники в то время, помогал взрослым, трудился в колхозе. Сам он родом из деревни Вакулово Павловского района Горьковской области.

— А в колхозе оставались лошади. Я с ними начал работать. Надо было изучить снаряжение: где хомут, где дуга, где подседельники, гужи и прочее. Надо было уметь впрягать это в телегу, плуг, борону, сеялку или косилку. И я освоился, — вспоминает Евгений Павлович.

В то тяжелое военное время на женщин и детей легла вся забота о снабжении фронта продуктами. Подростки трудились до изнеможения. Помимо хлопот на конном дворе Евгений Шерлыков занимался посевными работами. На поля выходил с плугом, рукоятки которого были на уровне глаз ребенка.

— Учиться начинали с 15 октября — после уборке урожая. Колхоз должен был сначала рассчитаться с государством, после чего продукты распределялись на собрание между жителями, — говорит Евгений Павлович. — За этот период мне удавалось заработать 100 трудодней. На них выдавали зерно, картошку, капусту. Все, что было в колхозе.

После семи классов Евгений Шерлыков пошёл учиться в школу военно-воздушных сил. Потом был направлен в артиллерийское училище, которое закончил в 1949-м году в Одессе. Затем — артиллерийская дивизия в городе Балтийск, командование дивизионом в Литве. А в 1974-м году Евгений Павлович демобилизовался в звании подполковника и переехал жить во Владимир. Теперь он — постоянный гость в 48-ой школе. Проводит уроки мужества, которые, затаив дыхание, слушают все ученики.

А ранее «Призыв» рассказывал о юбилее старейшего акушера-гинеколога Владимирской области, ветеране труда Татьяне Григорьевне Фроловой.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»