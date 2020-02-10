Ветер срывает растяжки со знаками на «Пекинке»

На федеральной трассе в черте Владимира ветер срывает растяжки со знаками, которые висят над проезжей частью. Два случая уже зафиксировано владимирцами. Одна растяжка со знаками слетела у поворота на Веризино, другая перед поворотом на бульвар Иванова. Все эти конструкции появились на «Пекинке» после завершения работ на дороге. В декабре-январе по краям проезжей части поставили столбы и натянули тросы, на которых висят знаки с указанием движения по полосам. На ветру эти конструкции кренятся во все стороны, того и гляди сложатся или оборвутся. Такие опасения высказывают многие водители.

— Каждый раз стоим на светофоре что у Веризино, что у Горького, что на бульваре Иванова, а над головами эти штуки болтаются. Сразу вспоминаем, когда ремонт дорожники заканчивали — зимой. Опоры эти ставили в промерзлый грунт. Чуть тает, вот и расшатывается основание, — рассуждает жительница Владимира Полина.

Растяжки со знаками уже падали два раза.

Порванный трос на бульваре Иванова подвязали к барьерному ограждению. А вот у Веризино растяжку снимали на несколько дней. В федеральной компании «Упрдор Москва-Нижний Новгород» сообщили, что такие повреждения устраняются максимально оперативно. Более серьезные ремонтные работы будут проводить весной.

— Сам капремонт разделен на 2 этапа. Работы завершатся в сентябре 2020 года. Подрядчики все недостатки будут исправлять. Есть гарантия. Под знаки планируется установка рамных опор вместо тросов, — пояснили «Призыву» в Упрдоре.



Сегодня Владгидромет опубликовал информацию о том, что в течение ночи и утром 11 февраля на территории Владимирской области ожидается усиление юго-западного ветра, порывы могут достигать 15-17 м/с. Главное управление МЧС России по Владимирской области предупреждает, что такие неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения происшествий. Могут упасть слабозакрепленные конструкции и деревья. Внимательность не помешает и водителям, включающим «Пекинку» в маршрут движения.

Как «Призыв» сообщал ранее, жители поселка РТС просят вернуть «зебру» на трассу. Модульный пешеходный переход кажется им неудобным.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»