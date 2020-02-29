Весна в регионе-33 начнется с резкого потепления

Весна во Владимирской области начнется с резкого потепления. Уже завтра, 1 марта, температура начнет повышаться. Днём ожидается до +3 градусов. К середине недели воздух и вовсе прогреется до +6 градусов. Плюсовые температуры прогнозируются и по ночам. Положительную температуру будет удерживать и весеннее солнце. Омрачат радостную картину разве что дожди. Осадки прогнозируются в течение всей недели.

По оценкам синоптиков температурные показатели начала марта будут на 5-6 градусов выше нормы.

Ранее «Призыв» сообщал, что спасатели сделали прогноз по весеннему половодью. Оно едва ли будет высоким, утверждают сотрудники МЧС. Ока, Клязьма, а также малые реки Владимирской области почти не выйдут из берегов. Серьёзных подтоплений населённых пунктов в этом году также не случится. Такой прогноз связан с низким запасом влаги в почве. Зима была теплой и малоснежной.

Это, кстати, не слишком хорошо для аграриев Владимирской области. Известна примета: «Весною как грязь, так и хлебушка даст». Имеется в виду та грязь, которая образуется в результате таяния снега. Чем больше влаги впитает в себя земля весной, тем ощутимей и богаче будет урожай. В этом плане пока особо радоваться нечему.

Ольга Ефремова

Фото: realukraine.net