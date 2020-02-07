Вера Муратова установила новые рекорды Европы и России

Владимирская спортсменка Вера Муратова на чемпионате России по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата завоевала золотую медаль среди женщин в категории «до 79 кг». Накануне она подняла штангу весом в 140 кг, установив тем самым новые рекорды Европы и России. Другая владимирская спортсменка Надежда Сычёва стала лучшей в весовой категории «до 67 кг», показав результат 111 кг. Днем ранее ещё одна владимирская спортсменка Анастасия Мамадамирова завоевала высшую награду чемпионата России в весовой категории «до 50 кг». Результат её выступления – 99 кг.

Вера Муратова подняла штангу весом в 140 кг.

Соревнования проходят в городе Алексине Тульской области. Участие в них принимают более 170 спортсменов из 37 регионов страны. За Владимирскую область выступают восемь человек. Все они являются представителями спортивно-адаптивной школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта.

Ранее «Призыв» сообщал, что в грядущую субботу приобщиться к спорту смогут все желающие. В парке «Дружба» областного центра состоится всероссийская массовая гонка «Лыжня России». Организаторы ожидают не менее 10 тысяч участников. На лыжи 8 февраля встанут и жители других городов региона.

Ольга Ефремова

Фото пресс-службы областной администрации