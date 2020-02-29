В суздальском Зарядье треснула брусчатка

Во Владимире не приживается асфальт, а в Суздале — брусчатка. Сначала плитку несколько раз смыло с нового моста через реку Каменка на улице Ленина, а теперь ЧП случилось в новом парке «Зарядье». Выложенная камнем поверхность местами вспучилась, а местами провалилась. Администрация города Суздаля сразу же назвала причины случившегося — погода. А точнее отсутствие устойчивого снежного покрова и частые перепады температуры с оттепелями и заморозками. Во Владимире тем же самым традиционно объясняют каверны в асфальте, появляющиеся весной. Не перестают дорожники удивляться особенностям местного климата!

Ремонтировать треснувшую брусчатку будет та же организация, которая её клала.

— Гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 лет. Подрядчиком являлась ООО «Воймига», которое много лет выполняет в городе работы по благоустройству и зарекомендовала себя ответственным исполнителем, — сообщил глава администрации города Суздаля Сергей Сахаров. — При наступлении устойчиво теплой погоды подрядная организация устранит все повреждения на плиточном покрытии своими силами в рамках гарантийного ремонта. Бюджетные деньги на это потрачены не будут.

Масштабный проект, который реализуется на федеральные средства, привлекает особое внимание. Деньги на его осуществление — целевые, выиграны по федеральному конкурсу благоустройства малых исторических городов России. Реализация проекта затягивалась, откладывалась, местные жители на публичных обсуждениях находили в представленных эскизах немало недочётов. И новый неприятный эпизод явно вызовет резонанс.



Проблемы с амбициозным проектом возникли ещё на стадии его разработки. Потребовались корректировки в документацию, в связи с чем сдвинулись сроки торгов на проведение самих работ. Потом была череда разбирательств в антимонопольной службе заказчика работ и потенциальных подрядчиков. К строительству парка приступили промерзлой и слякотной осенью прошлого года. Эксперты изначально прогнозировали, что последствия таких работ скажутся по весне. Но они «сказались» даже раньше.

Ранее «Призыв» сообщал, что турцентр в Суздале перекрыл проход по мосту через реку Каменка. Замок на установленных там воротах собираются сменить на электронную систему пропуска.

Анна Тумановская

Фото администрации Суздаля