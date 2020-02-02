В области впервые установили видеонаблюдение за «зеброй»

В Коврове заработал первый во Владимирской области комплекс фото- и видеофиксации нарушений ПДД, обеспечивающий безопасность пешеходов. Он в автоматическом режиме ловит водителей, которые не пропустили людей, переходивших дорогу. Камеры установили у городской больницы на улице Еловой. Там находится нерегулируемый пешеходный переход. В первые дни работы камера собрала больше 100 нарушителей.

В ГИБДД бьют тревогу относительно аварийности с пешеходами. В этом году уже произошло 48 наездов, 20 из них во Владимире. Почти все ДТП случились в темное время суток.

Валерьян Шируков, старший инспектор ГИБДД Владимира:

С целью стабилизации аварийности в данном направлении ГИБДД проводит в утренние и вечерние часы пик рейды.

Выставляются дополнительные наряды в местах возможных аварийных ситуаций. То есть на тех нерегулируемых пешеходных переходах, где достаточно высокий трафик как пешеходов, так и транспортных средств.

Инспектора ГИБДД настаивают на том, чтобы пешеходы носили светоотражающие элементы, а водители заранее притормаживали у пешеходных переходов.

В 2019-м произошло 559 наездов на пешеходов.



Камера в Коврове — первая ласточка. Будут и другие. Пока же, как сообщал «Призыв» ранее, в области установлено порядка 50 новых камер, фиксирующих нарушения проезда на красный сигнал светофора и стоп-линию.

К сведению, в прошлом году с 57 комплексов оформлено свыше 730 тысяч нарушений.



Анна Тумановская

Фото и видео «Призыва»