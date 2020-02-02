В области впервые установили видеонаблюдение за «зеброй»

В Коврове заработал первый во Владимирской области комплекс фото- и видеофиксации нарушений ПДД, обеспечивающий безопасность пешеходов. Он в автоматическом режиме ловит водителей, которые не пропустили людей, переходивших дорогу. Камеры установили у городской больницы на улице Еловой. Там находится нерегулируемый пешеходный переход. В первые дни работы камера собрала больше 100 нарушителей.
В ГИБДД бьют тревогу относительно аварийности с пешеходами. В этом году уже произошло 48 наездов, 20 из них во Владимире. Почти все ДТП случились в темное время суток.
Валерьян Шируков, старший инспектор ГИБДД Владимира:
- С целью стабилизации аварийности в данном направлении ГИБДД проводит в утренние и вечерние часы пик рейды.
- Выставляются дополнительные наряды в местах возможных аварийных ситуаций. То есть на тех нерегулируемых пешеходных переходах, где достаточно высокий трафик как пешеходов, так и транспортных средств.
- Инспектора ГИБДД настаивают на том, чтобы пешеходы носили светоотражающие элементы, а водители заранее притормаживали у пешеходных переходов.
В 2019-м произошло 559 наездов на пешеходов.
Камера в Коврове — первая ласточка. Будут и другие. Пока же, как сообщал «Призыв» ранее, в области установлено порядка 50 новых камер, фиксирующих нарушения проезда на красный сигнал светофора и стоп-линию.
К сведению, в прошлом году с 57 комплексов оформлено свыше 730 тысяч нарушений.
Анна Тумановская
Фото и видео «Призыва»
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