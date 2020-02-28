В лесу под Петушками нашли снаряды

Более сорока артиллерийских снарядов обнаружили в лесном массиве Петушинского района местные жители. Боеприпасы находились в состоянии сильной коррозии и представляли серьезную опасность для людей. На место выехали взрывотехники. Снаряды были транспортированы в безопасное место и уничтожили накладными зарядами, сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии.
Всего взрывотехники уничтожили 41 найденный снаряд.
Ранее «Призыв» рассказывал, что с опасной находкой столкнулись жители Киржачского района. Под мостом близ деревни Мележи был обнаружен предмет, напоминавший мину. До приезда взрывотехников опасная территория была оцеплена.
Ольга Ефремова
Фото пресс-службы регионального Управления Росгвардии
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Вовремя их обнаружили
Негрибная пора, а всё чего-то находят.