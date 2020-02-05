В Филипповском лесу запретили рубить деревья

Мытищинскому машиностроительному заводу запретили рубить деревья в Филипповском лесу. Владельцем территории в 1,5 тысячи гектаров в Киржачском районе подмосковное предприятие стало несколько лет назад, однако сделку купли-продажи (землю реализовала местная администрация) по иску департамента лесного хозяйства ЦФО опротестовали. Пока длилась тяжба, на участок был наложен арест. Завод подал апелляцию, доказывая, что спорная территория нужна ему позарез для выполнения оборонного заказа, причём территория чистая — без леса. То есть деревья надо срубить, а сделать это можно только с одобрения Фемиды. Суд этот аргумент не убедил.

— На суде представители завода заявили, что якобы у нас, в Филипповском, они испытывают вооружение для поставки за рубеж, — рассказала «Призыву» юрист общественной группы киржачан Татьяна Гусева. — Судья удивилась и напомнила им, что есть позиция Минобороны РФ, предлагающего обеспечительные меры, принятые судом, оставить без изменения, рубку не производить.

На лесном участке уже возвели бетонный забор, рубка уже ведётся, утверждают местные жители.

Интересно то, что во время тяжбы по поводу участка в Филипповском новоявленные владельцы утверждали, будто леса там вообще нет. Сейчас, выходит, появился… Иск департамента лесного хозяйства ЦФО был удовлетворён в декабре прошлого года. Решение суда проигравшая сторона пытается опротестовать. И пока все 1,5 тысячи гектар леса до сих пор остаются в категории спецназначения. То есть являются землей, где можно вести хозяйственную деятельность, в частности размещать мусорный полигон. А у предпринимателей есть готовый проект на его строительство.

Очередное судебное заседание по «громкому делу» пройдет 25 февраля. Принять решение о документальном возврате леса в собственность лесфонда, то есть перевести его обратно в нужную классификацию Росреестра, может областной департамент лесхоза. Об этом, по словам Татьяны Гусевой, уже попросили региональных чиновников главы Киржачского района и сельского поселения Филипповское, а также местные жители. Недавно они были на приеме у и.о. директора департамента лесного хозяйства Ольги Канищевой. «Призыв» также отправил ей свой запрос по этой теме.

Татьяна Данилова

Фото «Призыва»