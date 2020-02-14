Несчастный случай произошел сегодня в Александрове. Рабочий упал с высоты 5-го этажа и получил множественные травмы. Следком начал доследственную проверку. Выяснилось, что в жилом доме идет капитальный ремонт. Подрядчик привлек для выполнения отдельных видов работ местного индивидуального предпринимателя. Днем с использованием автовышки тот осуществлял уборку мусора с крыши дома. Когда емкость автовышки заполнилась, мужчина решил подправить мусор и спрыгнул в контейнер. Конструкция отломилась и рухнула на землю.





— При падении с высоты пострадавший получил множественные травмы. В настоящее время в реанимационном отделении местной клиники ему оказывается квалифицированная медицинская помощь, — сообщает пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

Следователям предстоит детально оценить обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Елена Пляскина

Фото: стоп-кадр видео сообщества «Подслушано. Александров«