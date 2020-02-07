Узнать о предрасположенности к раку теперь можно по полису ОМС

Владимирцам стали доступны молекулярно-генетические исследования на онкозаболевания. Провести их можно по полису ОМС в областном онкодиспансере. Это стало возможно благодаря получению в рамках нацпроекта «Здравоохранение» роботизированного лабораторного оборудования для проведения молекулярно-генетических исследований. Стоимость лабораторного комплекса – свыше 32 млн рублей.

Молекулярно-генетические методы исследования позволяют выявить мутации в генах и определить чувствительность опухоли к тем или иным таргетным препаратам. Это повышает эффективность противоопухолевой терапии. Кроме того, с помощью этих исследований можно определить генетическую предрасположенность к онкологическим заболеваниям. Ранее подобная диагностика выполнялась за пределами Владимирской области, уточняет облздрав.

Владимирские специалисты прошли обучение в одном из столичных онкологических центров.

До конца 2024 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение» на поэтапное техническое переоснащение онкологической службы Владимирской области будет направлено более 1,5 млрд рублей. Перечень медицинских изделий включает в себя 146 позиций – от ангиографа, магнитно-резонансного томографа и лазерного хирургического комплекса до аппаратов УЗИ экспертного класса и эндовидеоскопических комплексов.

Ранее «Призыв» сообщал, что дефицит онкологов наблюдается во многих районах. Чтобы закрыть кадровый вопрос для будущих специализированных центров в районах, онкологов сейчас готовят чуть ли не со студенческой скамьи.

Ольга Ефремова

Фото департамента здравоохранения Владимирской области