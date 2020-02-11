Узнай советский Владимир: где сделаны фото?

На какой старинной улице в 1944 году доживала свои последние деньки первая городская электростанция? Ленина (ныне – Гагарина) Красномилицейской (ныне – Девической) Красного Профинтерна (ныне – Георгиевской) Правильно! Неправильно! -

На каком городском кладбище в 1971 году стоял этот мемориал воинам Великой Отечественной войны, умершим от ран в госпиталях Владимира? Байгуши Улыбышево Князь-Владимирское Правильно! Неправильно! -

Какая улица в выходные становилась популярным владимирским променадом в 70-х годах? Мира Батурина Горького Правильно! Неправильно! -

Интерьер какого магазина снял фотограф в конце 70-х годов? «Автомобилист» Центральный универмаг Комиссионный на ул. Чайковского Правильно! Неправильно! -

В какой парк стремятся владимирцы на проводы русской зимы в 1970 году? «Дружба» Загородный Имени 850-летия Владимира (ныне – Центральный) Правильно! Неправильно! -

Панорама какой улицы Доброго разворачивается на фотографии начала 90-х годов? Растопчина Комиссарова Добросельской Правильно! Неправильно! -

Какая спортивная школа размещалась в этом здании на улице Фрунзе (ныне - Большая Нижегородская) в 1978 году? Греко-римской борьбы Гимнастическая Бокса Правильно! Неправильно! -

Что было в этом помпезном здании в 1978 году? Кинотеатр «Мир» Райисполком Фрунзенского района Дом культуры керамического завода Правильно! Неправильно! -

Какой сквер выглядел таким образом в конце 70-х годов? У проходной тракторного завода на ул. Тракторной У Дома культуры Владимирского химического завода на ул. Мира У сельхозтехникума на ул. Фрунзе (ныне – Большая Нижегородская) Правильно! Неправильно! -